Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом – видео
В пятницу, 17 октября, президент Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом стало известно из трансляции Суспильного.
На входе украинского президента встретил Трамп. Никаких комментариев для медиа не было.
Reporter: Do you believe you can convince Putin to end the war in Ukraine?— Clash Report (@clashreport) October 17, 2025
Trump: Yes, we can.pic.twitter.com/cvaTQCQ20I
NOW: Trump welcomes Zelensky to the White House. pic.twitter.com/3ccjymNWki— Clash Report (@clashreport) October 17, 2025
Встреча была запланирована на 20:00 по Киеву. Однако по неизвестным причинам Зеленский прибыл в Белый дом на 30 минут позже.
Лидеры выступили с краткими речами перед журналистами и начали отвечать на вопросы медиа. Трамп назвал Зеленского "сильным лидером, который многое пережил". Также он рассказал, что обсудит с украинским коллегой свой вчерашний разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
На вопрос, будет ли Зеленский на саммите в Будапеште, он ответил, что, вероятнее всего, это будет двусторонняя встреча с диктатором РФ. Но он пообещал быть в связи с украинским коллегой.
Также американский президент сказал, что США заинтересованы в украинских дронах и хотели бы закупать их.
Зеленский рассказал о переговорах с представителями энергетических и оборонных компаний США. Главными темами были помощь украинской инфраструктуре и усиление противовоздушной обороны.
Новость дополняется...
Комментарии (0)