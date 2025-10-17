Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом – видео

Украинский президент прибыл в администрацию лидера США на 30 минут позже запланированного

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

В пятницу, 17 октября, президент Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом стало известно из трансляции Суспильного.

На входе украинского президента встретил Трамп. Никаких комментариев для медиа не было.

Reporter: Do you believe you can convince Putin to end the war in Ukraine?



Trump: Yes, we can.pic.twitter.com/cvaTQCQ20I — Clash Report (@clashreport) October 17, 2025

NOW: Trump welcomes Zelensky to the White House. pic.twitter.com/3ccjymNWki — Clash Report (@clashreport) October 17, 2025

Встреча была запланирована на 20:00 по Киеву. Однако по неизвестным причинам Зеленский прибыл в Белый дом на 30 минут позже.

Лидеры выступили с краткими речами перед журналистами и начали отвечать на вопросы медиа. Трамп назвал Зеленского "сильным лидером, который многое пережил". Также он рассказал, что обсудит с украинским коллегой свой вчерашний разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

На вопрос, будет ли Зеленский на саммите в Будапеште, он ответил, что, вероятнее всего, это будет двусторонняя встреча с диктатором РФ. Но он пообещал быть в связи с украинским коллегой.

Также американский президент сказал, что США заинтересованы в украинских дронах и хотели бы закупать их.

Фото: Shawn Thew/EPA

Зеленский рассказал о переговорах с представителями энергетических и оборонных компаний США. Главными темами были помощь украинской инфраструктуре и усиление противовоздушной обороны.

Новость дополняется...