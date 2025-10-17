Зеленський прибув у Білий дім на зустріч з Трампом – фото, відео

Український президент прибув до адміністрації лідера США на 30 хвилин пізніше запланованого

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

У п’ятницю, 17 жовтня, президент Володимир Зеленський прибув у Білий дім на зустріч з американським колегою Дональдом Трампом. Про це стало відомо з трансляції Суспільного.

На вході українського президента зустрів Трамп. Жодних коментарів для медіа не було.

Reporter: Do you believe you can convince Putin to end the war in Ukraine?



Trump: Yes, we can.pic.twitter.com/cvaTQCQ20I — Clash Report (@clashreport) October 17, 2025

NOW: Trump welcomes Zelensky to the White House. pic.twitter.com/3ccjymNWki — Clash Report (@clashreport) October 17, 2025

Зустріч була запланована на 20:00 за Києвом. Однак з невідомих причин Зеленський прибув до Білого дому на 30 хвилин пізніше.

Лідери виступили з короткими промовами перед журналістами та почали відповідати на запитання медіа. Трамп назвав Зеленського "сильним лідером, який багато чого пережив". Також він розповів, що обговорить з українським колегою свою вчорашню розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

На запитання щодо того, чи буде Зеленський на саміті в Будапешті, він відповів, що, найімовірніше, це буде двостороння зустріч з диктатором РФ. Але він пообіцяв бути на зв’язку з українським колегою.

Також американський президент сказав, що США зацікавлені в українських дронах і хотіли б їх закуповувати.

Фото: Shawn Thew/EPA

Фото: Shawn Thew/EPA

Фото: Shawn Thew/EPA

Зеленський розповів про переговори з представниками енергетичних та оборонних компаній США. Головними темами були допомога українській інфраструктурі та посилення протиповітряної оборони.

Також український президент заявив, що Україна має тисячі дронів, але не має Tomahawk.

"США мають Tomahawk та інші ракети, але вони можуть мати й наші дрони. Тому ми можемо працювати разом, ми можемо зміцнити американське виробництво", – сказав Зеленський.

Трамп підтвердив, що сьогодні будуть обговорювати можливе надання Україні ракет Tomahawk. Але висловив сподівання, що вони не знадобляться.

"Сподіваюся, ми зможемо завершити війну, не думаючи про Tomahawk", – уточнив він.

Президенти спілкувалися з пресою близько 45 хвилин, після чого розпочалася закрита частина зустрічі. Вона відбудеться у форматі обіду.