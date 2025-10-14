Трамп: Росія втратила 1,5 млн солдатів. Із Зеленським говоритимемо про Tomahawk і Україну
Росія планувала виграти війну проти України за тиждень, але веде її вже четвертий рік. За цей час Москва втратила 1,5 млн солдатів, заявив президент США Дональд Трамп на пресконференції з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм.
Трамп зазначив, що в нього були й, на його думку, залишаються "дуже хороші стосунки" з диктатором Росії Володимиром Путіним. Однак президент США розчарований тим, що він не хоче завершувати війну проти України, – це виставляє його "у дуже поганому світлі".
"Він вступає у четвертий рік війни, яку мав би виграти за тиждень. Він втратив 1,5 млн солдатів, мабуть, близько того. Звичайно, йдеться і про тих, хто втратив ноги й руки, і все інше, що трапляється в жахливих війнах. Це жахлива війна. Це найбільша подія з часів Другої світової війни. За кількістю загиблих вона перевершує всі інші", – сказав Трамп.
За його словами, ніхто не міг подумати, що Україна зможе чотири роки воювати з Росією, фактично "довівши її до безвиході".
Також американського лідера запитали, про що він говоритиме на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, запланованій на 17 жовтня.
"Ми говоритимемо про Україну. Так. Я маю на увазі, що в п'ятницю приїде президент, і я знаю, що він скаже. Він хоче зброю. Він хотів би мати Tomahawk. У нас багато Tomahawk... Тому я кажу, що Путін повинен щось зробити з війною, бо досі, я маю на увазі, вона була для нього дуже поганою", – резюмував президент США.
- 12 жовтня президент України заявив, що Росія боїться передання Україні Tomahawk – це свідчить, що такий тиск може допомогти із закінченням війни. Зеленський чекає на рішення щодо цих ракет.
- 13 жовтня Трамп заявив, що міг би пригрозити Путіну передаванням Україні ракет Tomahawk, якщо той не піде на врегулювання війни.
- Зеленський заявив, що наразі розглядаються три варіанти фінансування постачання далекобійних ракет Tomahawk в Україну, якщо Трамп ухвалить відповідне рішення.
- За даними FT, США можуть передати Україні лише від 20 до 50 ракет Tomahawk, що навряд чи змінить динаміку війни.
