Трамп: Росія втратила 1,5 млн солдатів. Із Зеленським говоритимемо про Tomahawk і Україну

Росія планувала виграти війну проти України за тиждень, але вона триває вже четвертий рік і ситуація для Путіна "дуже погана"

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Росія планувала виграти війну проти України за тиждень, але веде її вже четвертий рік. За цей час Москва втратила 1,5 млн солдатів, заявив президент США Дональд Трамп на пресконференції з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм.

Трамп зазначив, що в нього були й, на його думку, залишаються "дуже хороші стосунки" з диктатором Росії Володимиром Путіним. Однак президент США розчарований тим, що він не хоче завершувати війну проти України, – це виставляє його "у дуже поганому світлі".

"Він вступає у четвертий рік війни, яку мав би виграти за тиждень. Він втратив 1,5 млн солдатів, мабуть, близько того. Звичайно, йдеться і про тих, хто втратив ноги й руки, і все інше, що трапляється в жахливих війнах. Це жахлива війна. Це найбільша подія з часів Другої світової війни. За кількістю загиблих вона перевершує всі інші", – сказав Трамп.

За його словами, ніхто не міг подумати, що Україна зможе чотири роки воювати з Росією, фактично "довівши її до безвиході".

Також американського лідера запитали, про що він говоритиме на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, запланованій на 17 жовтня.

"Ми говоритимемо про Україну. Так. Я маю на увазі, що в п'ятницю приїде президент, і я знаю, що він скаже. Він хоче зброю. Він хотів би мати Tomahawk. У нас багато Tomahawk... Тому я кажу, що Путін повинен щось зробити з війною, бо досі, я маю на увазі, вона була для нього дуже поганою", – резюмував президент США.