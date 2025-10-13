Трамп каже – міг би пригрозити Путіну "Томагавками" для ЗСУ, якщо той не припинить війну
Президент США Дональд Трамп заявив, що міг би пригрозити російському диктатору Володимиру Путіну передаванням Україні американських далекобійних ракет Tomahawk, якщо той не піде на врегулювання війни. Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One.
"Вони хотіли б мати "Томагавки". Це крок вперед <…> Чесно кажучи, мені, можливо, доведеться поговорити з Росією про "Томагавки" <…> Я міг би сказати: "Дивіться, якщо ця війна не буде врегульована, я надішлю їм "Томагавки". І, чесно кажучи, Росії це не потрібно", – сказав Трамп.
Президент Штатів вважає, що постачання Україні Tomahawk було б "новим кроком" в ескалації.
Він дав зрозуміти, що він ще не вирішив, чи надавати Україні зброю, вкотре наголосивши, що хоче врегулювання війни.
- 12 жовтня відбулась друга розмова Зеленського та Трампа за два дні, яка, зокрема, стосувалась далекобійного озброєння.
- Після дзвінка президент України заявив, що Росія боїться передання Україні Tomahawk – це свідчить, що такий тиск може допомогти із закінченням війни. Зеленський чекає на рішення щодо цих ракет.
