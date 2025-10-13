Трамп каже – міг би пригрозити Путіну "Томагавками" для ЗСУ, якщо той не припинить війну

Президент США каже, що йому, "можливо, доведеться поговорити з Росією" про ракети Tomahawk

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що міг би пригрозити російському диктатору Володимиру Путіну передаванням Україні американських далекобійних ракет Tomahawk, якщо той не піде на врегулювання війни. Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One.

"Вони хотіли б мати "Томагавки". Це крок вперед <…> Чесно кажучи, мені, можливо, доведеться поговорити з Росією про "Томагавки" <…> Я міг би сказати: "Дивіться, якщо ця війна не буде врегульована, я надішлю їм "Томагавки". І, чесно кажучи, Росії це не потрібно", – сказав Трамп.

Президент Штатів вважає, що постачання Україні Tomahawk було б "новим кроком" в ескалації.

Він дав зрозуміти, що він ще не вирішив, чи надавати Україні зброю, вкотре наголосивши, що хоче врегулювання війни.