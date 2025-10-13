Трамп говорит – мог бы пригрозить Путину Tomahawk для ВСУ, если тот не прекратит войну

Президент США говорит, что ему, "возможно, придется поговорить с Россией" о ракетах Tomahawk

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы пригрозить российскому диктатору Владимиру Путину передачей Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk, если тот не пойдет на урегулирование войны. Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One.

"Они хотели бы иметь "Томагавки". Это шаг вперед <…> Честно говоря, мне, возможно, придется поговорить с Россией о "Томагавках" <…> Я мог бы сказать: "Смотрите, если эта война не будет урегулирована, я пришлю им "Томагавки". И, честно говоря, России это не нужно", – сказал Трамп.

Президент Штатов считает, что поставки Украине Tomahawk были бы "новым шагом" в эскалации.

Он дал понять, что он еще не решил, предоставлять ли Украине оружие, в очередной раз подчеркнув, что хочет урегулирования войны.