Зеленский: Говорили с Трампом о Tomahawk, жду его решения

Глава государства заявил, что Штаты имеют эти дальнобойные ракеты и "другие вещи", которые можно использовать для ударов по военному сектору России

Владимир Зеленский (Фото: NECATI SAVAS / EPA)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ждет ответа главы США Дональда Трампа относительно передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом глава государства заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.

Журналистка спросила, одобрил ли Трамп передачу Tomahawk.

"Мы работаем над этим. И я жду [решения] президента. Конечно, мы рассчитываем на такие решения, но увидим", – ответил Зеленский.

Он также сообщил, что говорил с Трампом о том, что Украине нужны две вещи, которые позволят оказывать реальное давление на российского диктатора Владимира Путина – дополнительная противовоздушная оборона и дальнобойные вооружения.

"Мы благодарны нашим партнерам за то, что имеем, но этого недостаточно. Нужна настоящая ПВО, реальное количество систем, чтобы показать Путину, что Америка нас поддерживает и действительно спасает, что слишком дорого просто использовать оружие, ракеты, иранские дроны против Украины и не иметь результата, потому что мы имеем действительно крепкий щит", – пояснил глава государства.

Касательно дальнобойного оружия, Зеленский отметил, что это зависит и от украинского производстваи от американской стороны, поскольку Штаты имеют ракеты Tomahawk и "другие вещи", которые можно использовать для ударов по военному сектору РФ.

В этом контексте президент упомянул изготовление иранских дронов Shahed в России по лицензии и помощь Северной Кореи для россиян насчет артиллерии.

"Поэтому это сложно для Украины... мы сильная страна, но не настолько большая, чтобы противостоять России и иранцам и северокорейцам – это слишком. Поэтому мы говорили [с Трампом] о Tomahawk и других вещах", – пояснил глава государства.