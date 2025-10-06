Зеленский о "Фламинго": Для ударов по РФ используем только свое оружие – не только дроны

Глава государства заявил, что Украина "чуть позже" перейдет к детальной публичности насчет применения своего дальнобойного оружия

Владимир Зеленский (Фото: Ida Marie Odgaard / EPA)

Во время последних ударов по России Украина использовала только собственное оружие – и не только беспилотники, сообщил президент Владимир Зеленский. Об этом он рассказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом в Киеве.

Журналистка спросила главу государства, может ли он подтвердить, что украинские ракеты "Фламинго" уже поражают цели на территории РФ.

Глава государства отметил, что Украина "чуть позже" перейдет к детальной публичности относительно применения своих дальнобойных возможностей: "Не будем готовить соответственно врага к тому, где мы, к чему мы пришли и что мы применяем".

"Главное понимать, что последние дни Украина применяет исключительно украинские изделия – не только дроны. И по тем попаданиям, я думаю, можно понять людям, из тех фрагментов, которые есть в социальных сетях, где есть применение дронов, а где есть применение не дронов. Я хотел бы за это поблагодарить не только воинов, а производителей, которые сделали соответствующие шаги", – рассказал президент.

Зеленский отметил, что Украина ожидает "больших возможностей" в этом, но они зависят от финансовых возможностей.

Ранее издание The Economist заявило, что Украина начала использовать для ударов по России крылатые ракеты FP-5 "Фламинго". Официальных подтверждений этому пока что нет.