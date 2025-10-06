The Economist: Украина начала бить по РФ новыми крылатыми ракетами "Фламинго"

Ракеты "Фламинго" (Фото: apnews.com)

Украина начала использовать для ударов по России крылатые ракеты FP-5 "Фламинго", которые могут лететь в 50 метрах над землей, имеют дальность полета более 3000 км и огромную ударную силу благодаря боеголовке в 1150 кг. Об этом пишет The Economist.

Журналисты отмечают, что если FP-5 окажется способной пробивать российскую противовоздушную оборону – это выведет украинскую компанию DeepStrike на новый уровень разрушительности. Ее дальность позволяет обманывать ПВО, постоянно меняя векторы полета к цели.

The Economist также отмечает, что для изготовления FP-5 используют переработанные турбовентиляторные двигатели советских времен, а производство фюзеляжа из углеродного волокна занимает всего шесть часов.

Fire Point сейчас производит две-три FP-5 в день, но ожидается, что это количество возрастет до семи позже в этом месяце. Каждая крылатая ракета стоит около $500 000, отмечают журналисты.

Издание отмечает, что для сравнения: американская ракета Tomahawk стоит в четыре раза больше, имеет меньшую дальность полета и несет гораздо меньшую полезную нагрузку. Хотя, вероятно, является более точной и ее труднее сбить, подчеркивает The Economist.

LIGA.net обратилась за комментарием для подтверждения информации. Новость будет дополнена, как только появится ответ.