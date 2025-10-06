The Economist: Украина начала бить по РФ новыми крылатыми ракетами "Фламинго"
Украина начала использовать для ударов по России крылатые ракеты FP-5 "Фламинго", которые могут лететь в 50 метрах над землей, имеют дальность полета более 3000 км и огромную ударную силу благодаря боеголовке в 1150 кг. Об этом пишет The Economist.
Журналисты отмечают, что если FP-5 окажется способной пробивать российскую противовоздушную оборону – это выведет украинскую компанию DeepStrike на новый уровень разрушительности. Ее дальность позволяет обманывать ПВО, постоянно меняя векторы полета к цели.
The Economist также отмечает, что для изготовления FP-5 используют переработанные турбовентиляторные двигатели советских времен, а производство фюзеляжа из углеродного волокна занимает всего шесть часов.
Fire Point сейчас производит две-три FP-5 в день, но ожидается, что это количество возрастет до семи позже в этом месяце. Каждая крылатая ракета стоит около $500 000, отмечают журналисты.
Издание отмечает, что для сравнения: американская ракета Tomahawk стоит в четыре раза больше, имеет меньшую дальность полета и несет гораздо меньшую полезную нагрузку. Хотя, вероятно, является более точной и ее труднее сбить, подчеркивает The Economist.
LIGA.net обратилась за комментарием для подтверждения информации. Новость будет дополнена, как только появится ответ.
- 21 августа Зеленский заявил, что в конце 2025 года и в начале 2026-го в Украине должны начать массовое производство ракеты "Фламинго". По словам главы государства, эта ракета "самая успешная, которая у нас есть".
- В тот же день стало известно, что украинская компания Fire Point производит по меньшей мере одну крылатую ракету "Фламинго" в день.
- 18 сентября CTO компании Ирина Терех рассказала в интервью LIGA.net, что Fire Point производит 50 ракет в месяц и планирует до конца года достичь ежедневного выпуска семи ракет.
