The Economist: Україна почала бити по РФ новими крилатими ракетами "Фламінго"
Ракети "Фламінго" (Фото: apnews.com)

Україна почала використовувати для ударів по Росії крилаті ракети FP-5 "Фламінго", які можуть летіти за 50 метрів над землею, мають дальність польоту понад 3000 км і величезну ударну силу завдяки боєголовці в 1150 кг. Про це пише The Economist.

Журналісти зазначають, що якщо FP-5 виявиться здатною пробивати російську протиповітряну оборону – це виведе українську компанію DeepStrike на новий рівень руйнівності. Її дальність дозволяє обманювати ППО, постійно змінюючи вектори польоту до цілі.

The Economist також зазначає, що для виготовлення FP-5 використовують перероблені турбовентиляторні двигуни радянських часів, а виробництво фюзеляжу з вуглецевого волокна займає лише шість годин.

Fire Point зараз виробляє дві-три FP-5 на день, але очікується, що ця кількість зросте до семи пізніше цього місяця. Кожна крилата ракета коштує близько $500 000, зазначають журналісти.

Видання зазначає, що для порівняння: американська ракета Tomahawk коштує вчетверо більше, має меншу дальність польоту та несе набагато менше корисне навантаження. Хоча, ймовірно, є точнішою і її важче збити, підкреслює The Economist.

