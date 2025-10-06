The Economist: Україна почала бити по РФ новими крилатими ракетами "Фламінго"
Україна почала використовувати для ударів по Росії крилаті ракети FP-5 "Фламінго", які можуть летіти за 50 метрів над землею, мають дальність польоту понад 3000 км і величезну ударну силу завдяки боєголовці в 1150 кг. Про це пише The Economist.
Журналісти зазначають, що якщо FP-5 виявиться здатною пробивати російську протиповітряну оборону – це виведе українську компанію DeepStrike на новий рівень руйнівності. Її дальність дозволяє обманювати ППО, постійно змінюючи вектори польоту до цілі.
The Economist також зазначає, що для виготовлення FP-5 використовують перероблені турбовентиляторні двигуни радянських часів, а виробництво фюзеляжу з вуглецевого волокна займає лише шість годин.
Fire Point зараз виробляє дві-три FP-5 на день, але очікується, що ця кількість зросте до семи пізніше цього місяця. Кожна крилата ракета коштує близько $500 000, зазначають журналісти.
Видання зазначає, що для порівняння: американська ракета Tomahawk коштує вчетверо більше, має меншу дальність польоту та несе набагато менше корисне навантаження. Хоча, ймовірно, є точнішою і її важче збити, підкреслює The Economist.
LIGA.net звернулася за коментарем для підтвердження інформації. Новину буде доповнено, щойно з'явиться відповідь.
- 21 серпня Зеленський заявив, що наприкінці 2025 року та на початку 2026-го в Україні мають розпочати масове виробництво ракети "Фламінго". За словами глави держави, ця ракета "найуспішніша, яка в нас є".
- Того самого дня стало відомо, що українська компанія Fire Point виробляє щонайменше одну крилату ракету "Фламінго" на день.
- 18 вересня CТО компанії Ірина Терех розповіла в інтервʼю LIGA.net, що Fire Point виготовляє 50 ракет на місяць і планує до кінця року досягти щоденного випуску семи ракет.
Коментарі (0)