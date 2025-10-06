Зеленський про "Фламінго": Для ударів по РФ використовуємо лише свою зброю – не лише дрони

Глава держави заявив, що Україна "трішки пізніше" перейде до детальної публічності стосовно застосування своєї далекобійної зброї

Володимир Зеленський (Фото: Ida Marie Odgaard / EPA)

Під час останніх ударів по Росії Україна використовувала лише власну зброю – і не тільки безпілотники, повідомив президент Володимир Зеленський. Про це він розповів під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у Києві.

Журналістка запитала главу держави, чи може він підтвердити, що українські ракети "Фламінго" вже вражають цілі на території РФ.

Глава держави зауважив, що Україна "трішки пізніше" перейде до детальної публічності стосовно застосування своїх далекобійних можливостей: "Не будемо готувати відповідно ворога до того, де ми, до чого ми прийшли й що ми застосовуємо".

"Головне розуміти, що останні дні Україна застосовує виключно українські вироби – не тільки дрони. І по тих влучаннях, я думаю, можна зрозуміти людям, із тих фрагментів, які є в соціальних мережах, де є застосування дронів, а де є застосування не дронів. Я хотів би за це подякувати не тільки воїнам, а виробникам, які зробили відповідні кроки", – розповів президент.

Зеленський зазначив, що Україна очікує "більших можливостей" у цьому, але вони залежать від фінансових спроможностей.

Раніше видання The Economist заявило, що Україна почала використовувати для ударів по Росії крилаті ракети FP-5 "Фламінго". Офіційних підтверджень цьому поки що немає.