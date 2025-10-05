У російському Бєлгороді пролунали вибухи, губернатор підтвердив пошкодження енергетики – відео, фото

Глава регіону країни-агресора заявив про "недобрий вечір" для Бєлгороду та району

Вечірній Бєлгород (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Ввечері 5 жовтня у російському Бєлгороді на тлі ракетної загрози було чути вибухи, а після цього виникли проблеми з електропостачанням. Губернатор російського регіону В'ячеслав Гладков заявив про пошкодження енергетики.

Окупант заявив, що у Бєлгороді та районі "недобрий вечір", додавши, що влада РФ поки не розуміє, для скількох ще населених пунктів області він є таким.

Гладков заявив, що на місце прильоту виїхали аварійні бригади і анонсував термінове засідання уряду області.

Тим часом у соцмережах ширяться відео та фото, як стверджується, з наслідками атаки.

На записі є нецензурна лайка, 18+.

Фото: соцмережі

