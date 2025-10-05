У російському Бєлгороді пролунали вибухи, губернатор підтвердив пошкодження енергетики – відео, фото
Ввечері 5 жовтня у російському Бєлгороді на тлі ракетної загрози було чути вибухи, а після цього виникли проблеми з електропостачанням. Губернатор російського регіону В'ячеслав Гладков заявив про пошкодження енергетики.
Окупант заявив, що у Бєлгороді та районі "недобрий вечір", додавши, що влада РФ поки не розуміє, для скількох ще населених пунктів області він є таким.
Гладков заявив, що на місце прильоту виїхали аварійні бригади і анонсував термінове засідання уряду області.
Тим часом у соцмережах ширяться відео та фото, як стверджується, з наслідками атаки.
На записі є нецензурна лайка, 18+.
- Ввечері 28 вересня у Бєлгороді також лунали вибухи після оголошення ракетної небезпеки, виникли проблеми з електро- та водопостачанням.
- 5 жовтня окупанти здійснили чергову масовану атаку по Україні, застосувавши 496 дрони та 53 ракети. Захисникам вдалося збити або подавити 493 БпЛА та 39 ракет.
- Обладміністрації повідомили, що ціллю загарбників стали об'єкти інфраструктури у низці регіонів. Зокрема, у Львівській області через атаку РФ загинула родина з чотирьох людей, у тому числі дитина. Є постраждалі.
Коментарі (0)