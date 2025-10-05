Масована атака 5 жовтня: Росія била по інфраструктурі в низці областей, є загиблі

Масована атака 5 жовтня: Росія била по інфраструктурі в низці областей, є загиблідоповнено
Ціллю росіян під час масованої атаки 5 жовтня стали об’єкти інфраструктури у низці регіонів. Про це повідомили обласні військові адміністрації.
Глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що в області загинули дві людини. Також відомо про двох травмованих. На місцях працюють усі профільні служби, уточнив він.
Перша заступниця глави Вінницької ОВА Наталя Заболотна повідомила, що внаслідок нічної атаки в регіоні є влучання в промисловий цивільний обʼєкт.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Усі відповідні служби працюють на місці.
Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук заявила, що ціллю окупантів були об’єкти критичної інфраструктури.
За попередніми даними, постраждалих немає. В одній із громад області внаслідок атаки частково пошкоджено будинок.
Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець написав, що в регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Вони знешкодили 13 російських БпЛА. Травмованих немає.
Водночас у Черкаському районі внаслідок падіння дрона пошкоджено лінії електропередач. Частина абонентів без світла. Працюють аварійні бригади.
Глава Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус заявив, що обласний центр атакували "шахеди". Є влучання в одне з підприємств. На місці пожежа. Також окупанти поцілили по енергообʼєкту. Через це в одному з районів міста запроваджено аварійні відключення світла.
Також під ударом безпілотників опинився Ніжинський район. Пошкоджено будинок. Росіяни вдарили по одному з підприємств – сталася пожежа. Займання ліквідували.
У Семенівській громаді через удар дроном пошкоджено адмінприміщення.
Чаус додав, що в регіоні продовжують діяти графіки погодинного відключення світла. Енергетики працюють над тим, щоб зменшити обмеження.
ДОПОВНЕНО О 10:24. Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що у Львівській області загинули чотири людини. Ще четверо зазнали поранень.
Окупанти понад п’ять годин тероризували область комбінованими ударами. Пошкоджено низку об’єктів, зокрема будинки.
ДОПОВНЕНО ОБ 11:20. Львівська обласна прокуратура уточнила, що внаслідок атаки зруйновано житловий будинок у селі Лапаївка поблизу Львові. На місці удару загинула родина з чотирьох осіб, серед яких – 15-річна дівчинка. Ще одного члена сім’ї, а також двох мешканок сусідніх будинків з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано. Ще трьом потерпілим надано допомогу на місці.
Також на території Львова та області зафіксовано низку влучань по промислових і енергетичних об’єктах.
- У ніч проти неділі окупанти запустили по Україні БпЛА різних типів, а також ракети повітряного та морського базування. Польща підняла свою авіацію.
- У Львові окупанти влучили в індустріальний парк Sparrow. Фіксуються перебої зі світлом у низці районів.
Коментарі (0)