Росія масовано атакує Україну ракетами й дронами. Польща підняла авіацію

У Запоріжжі внаслідок комбінованої атаки в ніч проти 5 жовтня загинула жінка

Наслідки у Запоріжжі (Фото: Запорізька ОВА)

У ніч проти неділі, 5 жовтня, Росія здійснює чергову масовану атаку на Україну безпілотниками та ракетами повітряного й морського базування. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

За інформацією військових, від вечора суботи окупанти запустили БпЛА з різних напрямків. О 03:34 ПС повідомили про пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря.

О 04:25 відбулися пуски крилатих ракет бортами Ту-95 в районі Енгельса Саратовської області. А о 06:02 зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка".

Станом на ранок відомо про перші наслідки атаки в Запоріжжі. Як повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, уночі росіяни завдали близько 10 ударів по обласному центру "шахедами" та керованими авіабомбами. У деяких районах перебої зі світлом та водою.

Унаслідок комбінованого удару по Запоріжжю одна жінка загинула, написав Федоров. За останніми даними, ще дев’ять людей отримали поранення.

Руйнувань зазнали багатоповерхівки, приватні будинки, згоріли автомобілі. Вибиті вікна, понівечені подвір’я, перебої зі світлом та водопостачанням.

Фото: Запорізька ОВА

Також серія потужних вибухів пролунала у Львові, передає кореспондентка LIGA.net. Мер міста Андрій Садовий повідомив про роботу протиповітряної оборони й закликав перебувати в безпечних місцях.

Згодом він уточнив, що через масовану атаку громадський транспорт у Львові поки не виїжджає на маршрути.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що в ніч проти 5 жовтня Росія знову завдала ударів по об’єктах, розташованих на території України.

Для забезпечення безпеки польського повітряного простору Оперативне командування активувало всі необхідні процедури. Польські та союзні літаки інтенсивно діють у повітряному просторі країни, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого рівня готовності.

"Оперативне командування Збройних сил Польщі стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються повністю готовими до негайного реагування", – йдеться у повідомленні.

ДОПОВНЕНО О 07:20. Федоров повідомив, що понад 73 000 абонентів знеструмлено внаслідок нічної атаки на Запоріжжя.

Без світла понад 67 000 абонентів обласного центру та понад 6000 – Запорізького району. Енергетики вже розпочали роботи з відновлення, плановий термін завершення – до кінця доби.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій опублікувала фото з наслідками.