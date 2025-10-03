Росія усю ніч і ранок запускала крилаті ракети і дрони по Україні: постраждала енергетика

Ілюстративне фото: Міноборони РФ

У ніч проти 3 жовтня Росія влаштувала проти України нову масовану ракетно-дронову атаку. Станом на ранок держава-агресорка продовжує запускати повітряні засоби ураження. Про це свідчать повідомлення Повітряних сил Збройних Сил України.

З вечора 2 жовтня РФ традиційно запускала чисельні групи безпілотників – зокрема, протиповітряна оборона працювала у Києві. Після опівночі військові попередили про пуски крилатих ракет.

Вони летіли курсом на Полтаву, Кременчук, Гадяч і в бік західних областей. Моніторингові канали також пишуть про використання росіянами балістичних ракет, під прицілом – нібито українська енергетика.

ДОПОВНЕНО О 07:35. Під атакою дронів уночі була, зокрема, Дніпропетровщина, гучно було в обласному центрі. У місті сталися займання, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

В одному із селищ Дніпровського району пошкоджено чотири приватні будинки.

У Шахтарській громаді Синельниківщини понівечена п'ятиповерхівка. У Межівській, по якій росіяни поцілили вранці, загорілася оселя місцевих.

Фото: Telegram / Сергій Лисак

Фото: Telegram / Сергій Лисак

ДОПОВНЕНО О 08:35. На Полтавщині є влучання та падіння уламків на різних локаціях, повідомив в.о. очільника ОВА Володимир Когут. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. У Полтавській громаді уламками пошкоджено приватне домоволодіння.