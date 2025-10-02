Росія масовано обстріляла депо в Одесі й інфраструктуру Укрзалізниці в Конотопі – фото
У ніч проти 2 жовтня Росія влаштувала масовану дронову атаку на Україну, зокрема під ударом опинилася інфраструктура Укрзалізниці. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Внаслідок масованого обстрілу депо Укрзалізниці в Одесі уламкові поранення отримав машиніст поїзда.
Також були удари по залізничній інфраструктурі прикордонних громад на півночі, зокрема в Конотопі.
Поїзди зупинялись на безпечній відстані від зони уражень, станом на ранок – всі продовжили рух, контактна мережа заживлена.
Через атаку деякі потяги Чернігівського та Сумського напрямків прямують із затримкою.
За даними Повітряних сил, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 31 "шахедами" на шести локаціях.
- У ніч проти 27 вересня російські дрони атакували залізничну інфраструктуру в Одеській області. Обстріли спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях, затримувалося майже 30 поїздів.
- Ввечері 30 вересня російські війська повторно обстріляли залізничну інфраструктуру в Чернігівській області.
