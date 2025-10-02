РФ массированно ударило по депо в Одессе и инфраструктуре Укрзалізниці в Конотопе: фото
В ночь на 2 октября Россия устроила массированную дроновую атаку на Украину, в частности под ударом оказалась инфраструктура Укрзалізниці. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
В результате массированного обстрела депо Укрзалізниці в Одессе осколочные ранения получил машинист поезда.
Также были удары по железнодорожной инфраструктуре приграничных общин на севере, в частности в Конотопе.
Поезда останавливались на безопасном расстоянии от зоны поражений, по состоянию на утро – все продолжили движение, контактная сеть заживлена.
Из-за атаки некоторые поезда Черниговского и Сумского направлений следуют с задержкой.
По данным Воздушных сил, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбит/подавлен 53 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 31 "шахедами" на шести локациях.
- В ночь на 27 сентября российские дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру в Одесской области. Обстрелы вызвали обесточивание на четырех участках, задерживались около 30 поездов.
- Вечером 30 сентября российские войска повторно обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Черниговской области.
