Россия всю ночь и утро запускает крылатые ракеты и дроны по Украине

Иллюстративное фото: Минобороны РФ

В ночь на 3 октября Россия устроила против Украины новую массированную ракетно-дроновую атаку. По состоянию на утро государство-агрессор продолжает запускать воздушные средства поражения. Об этом свидетельствуют сообщения Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

С вечера 2 октября РФ традиционно запускала многочисленные группы беспилотников – в частности, противовоздушная оборона работала в Киеве. После полуночи военные предупредили о пусках крылатых ракет.

Они летели курсом на Полтаву, Кременчуг, Гадяч и в сторону западных областей. Мониторинговые каналы также пишут об использовании россиянами баллистических ракет, под прицелом – якобы украинская энергетика.

ДОПОЛНЕНО В 07:35. Под атакой дронов ночью была, в частности, Днепропетровская область. Громко было в Днепре, там произошло возгорание, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

В одном из поселков Днепровского района повреждены четыре частных дома.

В Шахтерской общине Синельниковского района повреждена пятиэтажка. В Межевской, по которой россияне попали утром, загорелось жилье местных.

Фото: Telegram / Сергей Лысак

Фото: Telegram / Сергей Лысак