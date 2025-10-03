Россия всю ночь и утро запускает крылатые ракеты и дроны по Украине

Россия всю ночь и утро запускает крылатые ракеты и дроны по Украинедополнено
В ночь на 3 октября Россия устроила против Украины новую массированную ракетно-дроновую атаку. По состоянию на утро государство-агрессор продолжает запускать воздушные средства поражения. Об этом свидетельствуют сообщения Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
С вечера 2 октября РФ традиционно запускала многочисленные группы беспилотников – в частности, противовоздушная оборона работала в Киеве. После полуночи военные предупредили о пусках крылатых ракет.
Они летели курсом на Полтаву, Кременчуг, Гадяч и в сторону западных областей. Мониторинговые каналы также пишут об использовании россиянами баллистических ракет, под прицелом – якобы украинская энергетика.
ДОПОЛНЕНО В 07:35. Под атакой дронов ночью была, в частности, Днепропетровская область. Громко было в Днепре, там произошло возгорание, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
В одном из поселков Днепровского района повреждены четыре частных дома.
В Шахтерской общине Синельниковского района повреждена пятиэтажка. В Межевской, по которой россияне попали утром, загорелось жилье местных.
- Прошлой ночью, с 1 на 2 октября, Россия массированно обстреляла депо в Одессе и инфраструктуру Укрзалізниці в Конотопе.
- Конотоп остался без света и воды из-за российских ударов.
