Конотоп остался без света и воды из-за российских ударов

Конотоп остался без света, связи и воды в результате обстрелов РФ

Конотоп (Иллюстративный скриншот)

В Сумской области город Конотоп остался без электроэнергии и водоснабжения в результате российского обстрела. Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.

Он предупредил, что из-за атаки россиян ориентировочно с 09:40 исчезнет электроэнергия по всему городу. Цель – дать возможность быть со светом тем, кто без него. Воды тоже пока не будет.

Ночью россияне также попали по железнодорожной инфраструктуре приграничных общин на севере, в частности в Конотопе.