Конотоп остался без света и воды из-за российских ударов
В Сумской области город Конотоп остался без электроэнергии и водоснабжения в результате российского обстрела. Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.
Он предупредил, что из-за атаки россиян ориентировочно с 09:40 исчезнет электроэнергия по всему городу. Цель – дать возможность быть со светом тем, кто без него. Воды тоже пока не будет.
Ночью россияне также попали по железнодорожной инфраструктуре приграничных общин на севере, в частности в Конотопе.
- Украинская критическая инфраструктура регулярно страдает от российских атак.
- 30 сентября Россия ударила по критической инфраструктуре в Сумах. Конотопский и Шосткинский районы были временно обесточены.
- Вечером 1 октября город Славутич в Киевской области остался без электропитания из-за очередного российского удара.
