Россия ударила по энергообъекту в Славутиче: без света и Черниговская область

В городе возникли пожары, энергообъект поврежден, последствия еще выясняют

Энергетика (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Город Славутич в Киевской области остался без электропитания из-за очередной российской атаки по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил мэр Юрий Фомичев.

По его словам, россияне "подло запугивают" украинцев перед отопительным сезоном.

"Плохие новости сегодня. Город без электропитания. Последствия уточняются, следите за объявлениями. Разворачиваем пункты несокрушимости, где можно будет подзарядить телефоны, приготовить еду", – сообщил он.

В результате атаки по городу возникли пожары, спасатели пытаются их потушить. Вода в городе будет по часам – с 18:00 до 21:00 ориентировочно, питание будет на системы связи.

Пострадала также и Черниговская область, сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус. Он отметил, что часть громад региона без света из-за повреждения энергообъекта в соседней области.