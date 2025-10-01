Россия ударила по энергообъекту в Славутиче: без света и Черниговская область
Город Славутич в Киевской области остался без электропитания из-за очередной российской атаки по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил мэр Юрий Фомичев.
По его словам, россияне "подло запугивают" украинцев перед отопительным сезоном.
"Плохие новости сегодня. Город без электропитания. Последствия уточняются, следите за объявлениями. Разворачиваем пункты несокрушимости, где можно будет подзарядить телефоны, приготовить еду", – сообщил он.
В результате атаки по городу возникли пожары, спасатели пытаются их потушить. Вода в городе будет по часам – с 18:00 до 21:00 ориентировочно, питание будет на системы связи.
Пострадала также и Черниговская область, сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус. Он отметил, что часть громад региона без света из-за повреждения энергообъекта в соседней области.
- 8 сентября президент сообщал, что Россия снова концентрирует удары на энергетике. Украина бьет в ответ и продолжит это делать.
- Под прицелом врага, в частности, объекты на севере страны. Так, 26 сентября россияне атаковали энергетические объекты в Чернигове и области, из-за чего возникли перебои со светом. В областном центре не курсировали троллейбусы, было прекращено водоснабжение.
- В ночь на 30 сентября российские дроны атаковали город Бобровица в Черниговской области. Под ударом оказались промышленное предприятие, объекты критической и транспортной инфраструктуры. Без света остались более 26 000 абонентов.
- В тот же день Россия повторно ударила по железной дороге в Черниговской области, произошло обесточивание на нежинском направлении. В частности в Носовке дроны попали в объект критической инфраструктуры. Горожан предупреждали о возможных перебоях с водоснабжением.
- В Сумах также Россия ударила по критической инфраструктуре, сообщили в облэнерго. Конотопский и Шосткинский районы были временно обесточены.
