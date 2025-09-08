Россияне снова концентрируют удары на энергетике – Зеленский после Ставки

Глава государства отметил, что на российские атаки "ответы наши есть и будут, но главное – это стабильность системы"

Владимир Зеленский (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Президент Владимир Зеленский после заседания Ставки верховного главнокомандующего заявил, что сейчас оккупанты снова концентрируют удары против украинской энергетики. Об этом глава государства рассказал в своем в вечернем обращении.

По словам Зеленского, заседание Ставки прежде всего касалось технологических вопросов – наличия систем противовоздушной обороны и ракет к ним, графиков производства и поставок, а также защиты украинской критической инфраструктуры и прежде всего энергетических объектов.

"Россияне сейчас концентрируют снова удары против нашей энергетики. Конечно, ответы наши на это есть и будут, но главное – это стабильность системы. Были доклады по нашему производству дронов: качество дронов, количественные показатели. Я благодарен всем производителям, которые увеличивают поставки, и в том числе дальнобойного оружия", – сообщил руководитель Украины.

Также, добавил Зеленский, на Ставке были доклады относительно инфраструктуры связи в Украине – мобильной связи и защиты сетей: "Принципиально, чтобы во всех наших общинах был нормальный доступ для связи, и по этому нужно еще поработать соответствующим структурам".

Кроме этого, президент рассказал, что накануне имел совещание с министром обороны Денисом Шмыгалем относительно деталей обеспечения осени – зимы 2025-го и бюджета следующего года.

"Министр в эти дни будет на встрече "Рамштайн" – ключевые цели мы определили. Усиление ПВО – цель номер один для этого "Рамштайна" и вообще наших контактов в Европе и США. Определили также с министром приоритеты на 2026 год. Это касается как основных средств, которые нужны Силам обороны, так и средств. Впереди много работы с нашими партнерами", – отметил глава государства.