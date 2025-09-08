Россия запустила свыше 100 "шахедов". Под Киевом атакован объект теплогенерации – фото

Информации о погибших и пострадавших нет

Атака по Киевской области (Фото: ГСЧС)

В ночь на 8 сентября Россия атаковала Украину 142 ударными дронами "шахед" и "Гербера", а также дронами других типов. Большинство целей удалось сбить, но зафиксированы попадания, в частности в объекты энергосистемы.

Как сообщили в Воздушных силах, враг запустил более 100 "шахедов". По состоянию на 08:30 известно о сбивании или подавлении системами радиолокационной борьбы 112 БпЛА.

Зафиксировано попадание 26 ударных дронов на семи локациях, падение сбитых (обломки) на одной локации.

В Киевской области враг атаковал энергосистему, а именно объект тепловой генерации, сообщили в Минэнерго. Сейчас спасатели и энергетики ликвидируют последствия, об изменениях в энергоснабжении будут сообщать дополнительно.

В Минэнерго подчеркнули, что объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, газовая инфраструктура – это не военные цели. И россияне четко понимают, что бьют именно по критической гражданской инфраструктуре.

"Цель очевидна – создать еще больше трудностей мирному населению Украины, оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы", – отметили в министерстве.

В ГСЧС сообщили, что в Киевской области спасатели ликвидировали возгорание на промышленном предприятии. Погибших и пострадавших нет. Также взрывной волной были повреждены здания торгового центра и фитнес-клуба в Обуховском районе.

Фото: ГСЧС

Также враг атаковал Днепропетровскую область. В Покровской громаде Синельниковского района дроном ударили по административному зданию местной пожарной охраны. Возник пожар, который уже ликвидировали.

В Межевской громаде в результате попадания БпЛА по частному домовладению загорелась летняя кухня и хозяйственная постройка. Также возник пожар в Богдановской громаде Павлоградского района, его ликвидировали чрезвычайники.

Фото: ГСЧС