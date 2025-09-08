Росія запустила понад 100 "шахедів". У Київській області атакований обʼєкт теплової генерації – фото

Інформації про загиблих і постраждалих немає

Атака на Київщину (Фото: ДСНС)

У ніч проти 8 вересня Росія атакувала Україну 142 ударними дронами "шахед" і "Гербера", а також дронами інших типів. Більшість цілей вдалося збити, але зафіксовані влучання, зокрема в об'єкти енергосистеми.

Як повідомили в Повітряних силах, ворог запустив понад 100 "шахедів". Станом на 08:30 відомом про збиття або придушення системами радіолокаційної боротьби 112 БпЛА.

Зафіксовано влучання 26 ударних дронів на семи локаціях, падіння збитих (уламки) на одній локації.

У Київській області ворог атакував енергосистему, а саме об'єкт теплової генерації, повідомили в Міненерго. Наразі рятувальники й енергетики ліквідовують наслідки, про зміни в енергопостачанні повідомлятимуть додатково.

У Міненерго підкреслили, що об'єкти генерації, системи передання й розподілу електроенергії, газова інфраструктура – це не військові цілі. І росіяни чітко розуміють, що б'ють саме по критичній цивільній інфраструктурі.

"Мета очевидна – завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла й тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи", – наголосили в міністерстві.

У ДСНС повідомили, що в Київській області рятувальники ліквідували загоряння на промисловому підприємстві. Загиблих і постраждалих немає. Також вибуховою хвилею було пошкоджено будівлі торгівельного центру та фітнес-клубу в Обухівському районі.

Фото: ДСНС

Також ворог атакував Дніпропетровську область. У Покровській громаді Синельниківського району дроном вдарили по адміністративній будівлі місцевої пожежної охорони. Виникла пожежа, яку вже ліквідували.

У Межівській громаді внаслідок влучання БпЛА по приватному домоволодінню зайнялась літня кухня й господарча споруда. Також виникла пожежа у Богданівській громаді Павлоградського району, її ліквідували надзвичайники.

Фото: ДСНС