У Києві дістали з-під завалів третього загиблого внаслідок атаки Росії 7 вересня
У Святошинському районі Києва до трьох осіб зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по дев’ятиповерхівці 7 вересня. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
З-під завалів будинку дістали тіло загиблого чоловіка. Серед трьох загиблих також двомісячна дитина та її мати.
Станом на 18:00 7 вересня в Києві тривали роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Рятувальники продовжували розбір завалів та аварійно-рятувальні роботи на місцях атаки. Внаслідок обстрілу було відомо про 20 постраждалих.
- У ніч проти 7 вересня Росія вдарила по Україні 805 дронами та 13 ракетами.
- У Києві внаслідок збиття російського дрона сталося загоряння в будівлі Кабміну, також зафіксовані влучання в багатоповерхівки у Святошинському й Дарницькому районах.
- Згодом поліція опублікувала відео, зняте під час російської атаки на Київ 7 вересня.
