У Києві дістали з-під завалів третього загиблого внаслідок атаки Росії 7 вересня

На місці атаки продовжують працювати рятувальники та розбирати завали

Рятувальні роботи (Фото: ДСНС)

У Святошинському районі Києва до трьох осіб зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по дев’ятиповерхівці 7 вересня. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

З-під завалів будинку дістали тіло загиблого чоловіка. Серед трьох загиблих також двомісячна дитина та її мати.

Станом на 18:00 7 вересня в Києві тривали роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Рятувальники продовжували розбір завалів та аварійно-рятувальні роботи на місцях атаки. Внаслідок обстрілу було відомо про 20 постраждалих.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС