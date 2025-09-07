У Києві відомо про 20 постраждалих внаслідок обстрілу РФ. Під завалами можуть бути люди

Наразі підтверджена загибель жінки та її двомісячного сина внаслідок російського удару

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У Києві кількість постраждалих внаслідок російської масованої атаки зросла до 20 людей. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

За його даними, семеро із постраждалих госпіталізувати, в тому числі вагітну жінку. Іншим медики надали допомогу на місці.

Наразі підтверджена загибель двох людей – жінки та її двомісячного сина.

Кличко зазначив, що пошуково-рятувальна операція в пошкодженому будинку у Святошинському районі триває. Там ще можуть бути люди під завалами.