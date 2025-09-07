У Києві відомо про 20 постраждалих внаслідок обстрілу РФ. Під завалами можуть бути люди
У Києві кількість постраждалих внаслідок російської масованої атаки зросла до 20 людей. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
За його даними, семеро із постраждалих госпіталізувати, в тому числі вагітну жінку. Іншим медики надали допомогу на місці.
Наразі підтверджена загибель двох людей – жінки та її двомісячного сина.
Кличко зазначив, що пошуково-рятувальна операція в пошкодженому будинку у Святошинському районі триває. Там ще можуть бути люди під завалами.
- Росія вдарила по Україні в ніч проти 7 серпня 805 дронами та 13 ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 751 ворожу ціль.
- Внаслідок атаки у кількох містах є влучання, також були пожежі. Зокрема у Києві внаслідок збиття російського дрона сталося загоряння в будівлі Кабміну.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що масований російський обстріл є свідомим злочином Кремля і затягуванням війни.
