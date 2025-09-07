Зеленський після масованого обстрілу РФ: Свідомий злочин Кремля і затягування війни

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Масована атака Росії по Україні у ніч проти 7 вересня є свідомим злочином і затягуванням війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Глава держави, що у Вашингтоні не раз лунали заяви про можливі санкції у разі відмови від переговорів. А також наголосив на необхідності виконати всі домовленості, досягнуті в Парижі.

Президент підкреслив, що Україна розраховує на реалізацію всіх рішень, які стосуються посилення протиповітряної оборони. Адже кожна додаткова система рятує цивільних "від цих підлих ударів".

"Світ може змусити кремлівських злочинців перестати вбивати, потрібна лише політична воля. Дякую всім, хто допомагає", – підкреслив Зеленський.

Він також додав, що за попередньою інформацією, декілька дронів під час масованої атаки перетнули кордон України та Білорусі.