Росія масовано атакувала Київ, Кривий Ріг і Кременчук. Загинула однорічна дитина, є влучання

Росія масовано атакувала Київ, Кривий Ріг і Кременчук. Загинула однорічна дитина, є влучаннядоповнено
У ніч проти 7 вересня Росія масовано атакувала дронами й ракетами Київ, Кривий Ріг і Кременчук. У містах є влучання, а у столиці двоє загиблих, серед них дитина. Про це повідомляють мери міста та військові адміністрації.
Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, у Києві російські дрони влучили в багатоповерхівки у Святошинському й Дарницькому районах столиці.
Так, у Святошинському районі серйозних пошкоджень зазнав дев’ятиповерховий житловий будинок. Там частково зруйновані четвертий і восьмий поверхи.
Також зафіксовано влучання уламків у шістнадцятиповерхівку, внаслідок чого пожежа виникла на 15-му та 16-му поверхах.
Як повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, у Дарницькому районі у чотириповерхівці сталася пожежа на третьому й четвертому поверхах і часткове руйнування третього поверху будинку.
Також у Дарницькому районі в укритті померла літня жінка. Кількість постраждалих у Києві становить 11 людей.
Згодом Ткаченко повідомив, що кількість загиблих у Києві зросла до двох. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло однорічної дитини.
Кривий Ріг росіяни атакували дронами й ракетами, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
За його словами, є влучання у трьох локаціях. Зокрема на об'єктах транспортної та міської інфраструктури, у приватному секторі.
Там розпочали аварійно-рятувальну операцію. Він додав, що весь міський транспорт вийшов на лінію, проте все ж є ділянка, де не працюють тролейбуси.
"На проміжку від 95-го до Космонавтів через пошкодження лінії поки що не працюють тролейбуси. Комунальні автобуси зупинятимуться на кожній зупинці. Струм на швидкісному відновлено. Працюємо", – резюмував Вілкул.
У Кременчуці внаслідок російської атаки пролунали десятки вибухів, частина міста залишилася без електропостачання, повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.
Він додав, що всі служби працюють на місцях ударів, а інформацію про наслідки оприлюднить Обласна військова адміністрація.
ДОПОВНЕНО О 08:00. У Києві вже відомо про 15 постраждалих внаслідок атаки, повідомив Ткаченко.
- 4 вересня, росіяни вдарили безпілотником по Запоріжжю, поранивши чотирьох людей.
- 6 вересня Зеленський повідомив, що росіяни від початку місяця застосували проти України понад 1300 ударних дронів.
