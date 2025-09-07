Росія масовано атакувала Київ, Кривий Ріг і Кременчук. Загинула однорічна дитина, є влучання

Унаслідок масованої російської атаки у містах є влучання, виникли пожежі

Атака на Київ (Фото: ДСНС)

У ніч проти 7 вересня Росія масовано атакувала дронами й ракетами Київ, Кривий Ріг і Кременчук. У містах є влучання, а у столиці двоє загиблих, серед них дитина. Про це повідомляють мери міста та військові адміністрації.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, у Києві російські дрони влучили в багатоповерхівки у Святошинському й Дарницькому районах столиці.

Так, у Святошинському районі серйозних пошкоджень зазнав дев’ятиповерховий житловий будинок. Там частково зруйновані четвертий і восьмий поверхи.

Також зафіксовано влучання уламків у шістнадцятиповерхівку, внаслідок чого пожежа виникла на 15-му та 16-му поверхах.

Як повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, у Дарницькому районі у чотириповерхівці сталася пожежа на третьому й четвертому поверхах і часткове руйнування третього поверху будинку.

Також у Дарницькому районі в укритті померла літня жінка. Кількість постраждалих у Києві становить 11 людей.

Згодом Ткаченко повідомив, що кількість загиблих у Києві зросла до двох. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло однорічної дитини.

Кривий Ріг росіяни атакували дронами й ракетами, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його словами, є влучання у трьох локаціях. Зокрема на об'єктах транспортної та міської інфраструктури, у приватному секторі.

Там розпочали аварійно-рятувальну операцію. Він додав, що весь міський транспорт вийшов на лінію, проте все ж є ділянка, де не працюють тролейбуси.

"На проміжку від 95-го до Космонавтів через пошкодження лінії поки що не працюють тролейбуси. Комунальні автобуси зупинятимуться на кожній зупинці. Струм на швидкісному відновлено. Працюємо", – резюмував Вілкул.

У Кременчуці внаслідок російської атаки пролунали десятки вибухів, частина міста залишилася без електропостачання, повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.

Він додав, що всі служби працюють на місцях ударів, а інформацію про наслідки оприлюднить Обласна військова адміністрація.

ДОПОВНЕНО О 08:00. У Києві вже відомо про 15 постраждалих внаслідок атаки, повідомив Ткаченко.

Атака на Київ (Фото: ДСНС)

Атака на Київ (Фото: ДСНС)

Атака на Київ (Фото: ДСНС)

Атака на Київ (Фото: ДСНС)