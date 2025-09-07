Россия массированно атаковала Киев, Кривой Рог и Кременчуг. Погиб годовалый ребенок, есть попадания
В ночь на 7 сентября Россия массированно атаковала дронами и ракетами Киев, Кривой Рог и Кременчуг. В городах есть попадания, а в столице двое погибших, среди них ребенок. Об этом сообщают мэры города и военные администрации.
Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в Киеве российские дроны попали в многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах столицы.
В частности, в Святошинском районе серьезные повреждения получил девятиэтажный жилой дом. Там частично разрушены четвертый и восьмой этажи.
Также зафиксировано попадание обломков в шестнадцатиэтажку, в результате чего пожар возник на 15-м и 16-м этажах.
Как сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко, в Дарницком районе в четырехэтажке произошел пожар на третьем и четвертом этажах и частичное разрушение третьего этажа дома.
Также в Дарницком районе в укрытии умерла пожилая женщина. Количество пострадавших в Киеве составляет 11 человек.
Впоследствии Ткаченко сообщил, что количество погибших в Киеве возросло до двух. Спасатели деблокировали из-под завалов тело годовалого ребенка.
Кривой Рог россияне атаковали дронами и ракетами, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.
По его словам, есть попадания в трех локациях. В частности на объектах транспортной и городской инфраструктуры, в частном секторе.
Там начали аварийно-спасательную операцию. Он добавил, что весь городской транспорт вышел на линию, однако все же есть участок, где не работают троллейбусы.
"На промежутке от 95-го до Космонавтов из-за повреждения линии пока не работают троллейбусы. Коммунальные автобусы будут останавливаться на каждой остановке. Ток на скоростном восстановлен. Работаем", - резюмировал Вилкул.
В Кременчуге в результате российской атаки прозвучали десятки взрывов, часть города осталась без электроснабжения, сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.
Он добавил, что все службы работают на местах ударов, а информацию о последствиях обнародует Областная военная администрация.
- 4 сентября, россияне ударили беспилотником по Запорожью, ранив четырех человек.
- 6 сентября Зеленский сообщил, что россияне с начала месяца применили против Украины более 1300 ударных дронов.
