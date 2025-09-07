Россия массированно атаковала Киев, Кривой Рог и Кременчуг. Погиб годовалый ребенок, есть попадания

В результате массированной российской атаки в городах есть попадания, возникли пожары

Атака на Киев (Фото: ГСЧС)

В ночь на 7 сентября Россия массированно атаковала дронами и ракетами Киев, Кривой Рог и Кременчуг. В городах есть попадания, а в столице двое погибших, среди них ребенок. Об этом сообщают мэры города и военные администрации.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в Киеве российские дроны попали в многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах столицы.

В частности, в Святошинском районе серьезные повреждения получил девятиэтажный жилой дом. Там частично разрушены четвертый и восьмой этажи.

Также зафиксировано попадание обломков в шестнадцатиэтажку, в результате чего пожар возник на 15-м и 16-м этажах.

Как сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко, в Дарницком районе в четырехэтажке произошел пожар на третьем и четвертом этажах и частичное разрушение третьего этажа дома.

Также в Дарницком районе в укрытии умерла пожилая женщина. Количество пострадавших в Киеве составляет 11 человек.

Впоследствии Ткаченко сообщил, что количество погибших в Киеве возросло до двух. Спасатели деблокировали из-под завалов тело годовалого ребенка.

Кривой Рог россияне атаковали дронами и ракетами, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

По его словам, есть попадания в трех локациях. В частности на объектах транспортной и городской инфраструктуры, в частном секторе.

Там начали аварийно-спасательную операцию. Он добавил, что весь городской транспорт вышел на линию, однако все же есть участок, где не работают троллейбусы.

"На промежутке от 95-го до Космонавтов из-за повреждения линии пока не работают троллейбусы. Коммунальные автобусы будут останавливаться на каждой остановке. Ток на скоростном восстановлен. Работаем", - резюмировал Вилкул.

В Кременчуге в результате российской атаки прозвучали десятки взрывов, часть города осталась без электроснабжения, сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

Он добавил, что все службы работают на местах ударов, а информацию о последствиях обнародует Областная военная администрация.

Атака на Киев (Фото: ГСЧС)

Атака на Киев (Фото: ГСЧС)

Атака на Киев (Фото: ГСЧС)

Атака на Киев (Фото: ГСЧС)