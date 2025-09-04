Россияне ударили дроном по Запорожью: есть пострадавшие – фото, видео

Последствия атаки (Фото: Запорожская ОГА)

Днем в четверг, 4 сентября, россияне ударили беспилотником по Запорожью, ранив людей. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

В 11:12 глава ОВА сообщил о трех пострадавших жителях Запорожья в результате дроновой атаки.

Впоследствии он заявил, что до четырех увеличилось количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье.

Женщинам оказана необходимая помощь, уточнил Федоров. Также он опубликовал фото и видео с последствиями удара.

Фото: Запорожская ОВА

