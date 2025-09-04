Россияне ударили дроном по Запорожью: есть пострадавшие – фото, видео
Днем в четверг, 4 сентября, россияне ударили беспилотником по Запорожью, ранив людей. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
В 11:12 глава ОВА сообщил о трех пострадавших жителях Запорожья в результате дроновой атаки.
Впоследствии он заявил, что до четырех увеличилось количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье.
Женщинам оказана необходимая помощь, уточнил Федоров. Также он опубликовал фото и видео с последствиями удара.
- В ночь на 3 сентября российская армия массированно атаковала Украину. Из-за атаки России пострадали Кировоградская, Ивано-Франковская и Хмельницкая области. Также взрывы раздавались во Львове и Луцке. Польша поднимала свою авиацию.
- Оккупанты направили на украинские регионы 526 средств поражения, среди них более 500 ударных дронов и 24 ракеты.
