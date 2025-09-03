Россияне ночью атаковали Украину более 500 БпЛА и 24 ракетами: сбита 451 цель

Зафиксировано попадание трех ракет и 69 ударных БпЛА на 14 локациях

Работа ПВО (Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского)

В ночь на 3 сентября россияне в очередной раз массированно атаковали Украину ракетами и беспилотниками, запустив более пяти сотен средств воздушного нападения. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

С 16:00 2 сентября оккупанты применили против Украины ударные БпЛА, ракеты воздушного и морского базирования. В общем, при ударе обнаружено и осуществлено сопровождение 526 средств воздушного нападения:

→ 502 беспилотников из направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск в России, а также Чауды во временно оккупированном Крыму;

→ 16 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря;

→ восемь крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области и Краснодарского края.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 451 воздушную цель:

→ 430 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;

→ 14 крылатых ракет "Калибр";

→ семь крылатых ракет Х-101.

Зафиксировано попадание трех ракет и 69 ударных БпЛА на 14 локациях, падение сбитых (обломки) на 14 локациях.

В ВС добавили, что атака продолжается, в воздушном пространстве еще несколько вражеских дронов.

Из-за ночной атаки России пострадали Кировоградская, Ивано-Франковская и Хмельницкая области. Также взрывы раздавались во Львове и Луцке. Польша поднимала свою авиацию.

В Нежинском районе Черниговской области из-за российской атаки без электричества осталось более 30 000 домохозяйств.