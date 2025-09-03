Россияне ночью атаковали Украину более 500 БпЛА и 24 ракетами: сбита 451 цель
В ночь на 3 сентября россияне в очередной раз массированно атаковали Украину ракетами и беспилотниками, запустив более пяти сотен средств воздушного нападения. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
С 16:00 2 сентября оккупанты применили против Украины ударные БпЛА, ракеты воздушного и морского базирования. В общем, при ударе обнаружено и осуществлено сопровождение 526 средств воздушного нападения:
→ 502 беспилотников из направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск в России, а также Чауды во временно оккупированном Крыму;
→ 16 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря;
→ восемь крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области и Краснодарского края.
По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 451 воздушную цель:
→ 430 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;
→ 14 крылатых ракет "Калибр";
→ семь крылатых ракет Х-101.
Зафиксировано попадание трех ракет и 69 ударных БпЛА на 14 локациях, падение сбитых (обломки) на 14 локациях.
В ВС добавили, что атака продолжается, в воздушном пространстве еще несколько вражеских дронов.
- Из-за ночной атаки России пострадали Кировоградская, Ивано-Франковская и Хмельницкая области. Также взрывы раздавались во Львове и Луцке. Польша поднимала свою авиацию.
- В Нежинском районе Черниговской области из-за российской атаки без электричества осталось более 30 000 домохозяйств.
Комментарии (0)