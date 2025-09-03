Россия массово атаковала Украину: Польша поднимала авиацию, задерживают десятки поездов

По предварительным данным, пострадали четыре железнодорожника, информации о погибших нет

ПВО (Иллюстративное фото: Генштаб)

В ночь на 3 сентября Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Взрывы раздавались в Хмельницком, Кировоградской и Киевской областях, из-за чего Польша поднимала авиацию.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщил, что в городе работала противовоздушная оборона, однако есть повреждения и возникли возгорания. Спасатели работают на местах, в домах повреждены окна. Информация о пострадавших или погибших не поступала.

В Деснянском районе Киева упал дрон, сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко. Предварительно без пожара и разрушений. А в области под атакой был Вышгород, сообщил глава областной военной администрации Николай Калашник.

В городе загорелись обломки сбитого БпЛА между жилыми многоэтажками. Поврежден автомобиль и остекление домов, пожар ликвидировали. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович, Россия дронами атаковала Знаменскую громаду, в частности объект Укрзалізниці. В частных домах возникли возгорания, но, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Из-за атаки на железнодорожную инфраструктуру пострадали четверо железнодорожников, сообщили в УЗ, они в больнице в удовлетворительном состоянии. В результате повреждений могут быть задержаны более двух десятков поездов:

→ №76 Кривой Рог – Киев,

→ №75 Киев – Кривой Рог,

→ №79 Днепр – Львов,

→ №791 Кременчуг – Киев,

→ №790 Кропивницкий – Киев,

→ №121 Херсон – Краматорск,

→ №85 Запорожье – Львов,

→ №38 Киев – Запорожье,

→ №37 Запорожье – Киев,

→ №51 Запорожье – Одесса,

→ №789 Кропивницкий -→ Киев,

→ №119 Днепр – Хелм,

→ №31 Запорожье – Перемышль,

→ №59 Харьков – Одесса,

→ №65/165 Харьков – Черкассы, Умань,

→ №102 Краматорск – Херсон,

→ №80 Львов – Днепр,

→ №120 Хелм – Днепр,

→ №86 Львов – Запорожье,

→ №8 Одесса – Харьков,

→ №54 Одесса – Днепр,

→ №254 Одесса – Кривой Рог.

"Традиционно железнодорожники как можно оперативнее будут пытаться восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов", – отметили в УЗ.

Из-за комбинированной российской атаки Польша для безопасности своего воздушного пространства поднимала собственные и союзные самолеты. Кроме этого, в состояние высокого уровня готовности были приведены наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки, сообщило Оперативное командование Вооруженных сил страны.

Также громко было во Львове около 03:00, сообщал меры Андрей Садовый, и в Луцке – сбивали дроны, отмечал городской голова Игорь Полищук.

По состоянию на 06:20 в Воздушных силах Украины сообщили, что еще фиксируются ракеты в воздушном пространстве страны, держат курс на запад.