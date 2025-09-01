Прошло заседание Совета Украина-НАТО после российских ударов: Киев заверили в поддержке

Атаки оккупантов демонстрируют, что у Москвы нет стремления к миру, отметили партнеры

Реагируя на последние удары оккупантов по Украине, государства-члены НАТО заявили, что продолжат работать над обеспечением Украины необходимым вооружением. Об этом они сообщили на внеочередном заседании Совета Украина-НАТО в формате Политического комитета, созванном по запросу Киева, передает Министерство иностранных дел.

"Представители государств-членов НАТО решительно осудили массированные российские обстрелы украинских городов, гражданских объектов и граждан, подчеркнув, что такие действия России демонстрируют отсутствие стремления к миру. Они также отметили, что необходимо усиливать давление на РФ, и заверили, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину и работать над обеспечением устойчивого и своевременного снабжения Украины необходимым вооружением", – говорится в публикации.

Также, учитывая приближение зимы и отопительного сезона, союзники отметили важность защиты украинской энергетической инфраструктуры и заверили, что будут оказывать Киеву поддержку, необходимую для этого.

К заседанию онлайн присоединились заместитель министра обороны Сергей Боев и заместитель министра внутренних дел Алексей Сергеев: "Украинские чиновники подробно проинформировали союзников о текущей ситуации с безопасностью, дали оценку актуальной тактики России и ее дальнейших планов".

Чиновник МВД сообщил партнерам о последствиях недавних российских атак против Украины, количестве погибших и раненых и масштабах разрушений инфраструктуры.

Замглавы Минобороны акцентировал, что Москва существенно увеличивает объемы производства оружия, в том числе крылатых ракет, дронов и артиллерии. Боев отметил, что Северная Корея и Иран продолжают оказывать существенную помощь РФ – и это свидетельствует о негативном влиянии российско-украинской войны на глобальную безопасность.

"Украинская сторона призвала государства-члены НАТО предоставить необходимую Украине помощь в усилении противовоздушной обороны, в частности системы Patriot и ракеты к ним. Отдельно была подчеркнута потребность в дальнобойных ракетах", – передает МИД.

Также Киев призвал партнеров наращивать объемы инвестиций в его оборонную промышленность, в частности в изготовление дронов, отметив, что при условии достаточного финансирования Украина может производить "значительное количество" дополнительных вооружений.