Минобороны раскрыло, какие сегменты больше всего выросли в украинском ОПК

В топе производство беспилотников, РЭБ и боеприпасов – в некоторых случаях увеличилось количество произведенного, в других же выросли возможности

Иллюстративное фото: 35-я отдельная бригада морской пехоты

В течение двух лет в украинском оборонно-промышленном комплексе наибольший рост показали три сегмента производства, в том числе речь идет об изготовлении дронов. Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщила пресс-служба Министерства обороны.

По сравнению с 2022-м, в 2024 и 2025 годах самый высокий прирост показали сфера изготовления беспилотников, а именно FPV-дронов и БпЛА для глубинных ударов (deepstrike), а также сегменты производства средств РЭБ и боеприпасов, рассказали в МО.

"Стоит учесть, что этот рост в некоторых случаях фактический (производится больше изделий), а в некоторых – рост возможностей (могут изготовить больше изделий при необходимом финансировании)", – добавило ведомство, не предоставив другой конкретики.

Также там сообщили, что в отечественном ОПК наибольшая доля частных производителей находится в сегменте беспилотников (больше всего – FPV), а государственных – в изготовлении бронетехники и ремонтных работах.