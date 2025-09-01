Минобороны раскрыло, какие сегменты больше всего выросли в украинском ОПК
В течение двух лет в украинском оборонно-промышленном комплексе наибольший рост показали три сегмента производства, в том числе речь идет об изготовлении дронов. Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщила пресс-служба Министерства обороны.
По сравнению с 2022-м, в 2024 и 2025 годах самый высокий прирост показали сфера изготовления беспилотников, а именно FPV-дронов и БпЛА для глубинных ударов (deepstrike), а также сегменты производства средств РЭБ и боеприпасов, рассказали в МО.
"Стоит учесть, что этот рост в некоторых случаях фактический (производится больше изделий), а в некоторых – рост возможностей (могут изготовить больше изделий при необходимом финансировании)", – добавило ведомство, не предоставив другой конкретики.
Также там сообщили, что в отечественном ОПК наибольшая доля частных производителей находится в сегменте беспилотников (больше всего – FPV), а государственных – в изготовлении бронетехники и ремонтных работах.
- В апреле 2025 года тогдашний глава Минстратегпрома Сметанин сообщил, что в прошлом году треть роста украинского ВВП дала оборонка страны – 1,27% из 3,9%.
- В июне президент Зеленский сообщил, что потенциал отечественного ОПК превышает $40 млрд, но 40% этого объема недостаточно профинансировано.
