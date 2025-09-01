Міноборони розкрило, які сегменти найбільше зросли в українському ОПК

У топі – виробництво безпілотників, РЕБ і боєприпасів, деінде збільшилась кількість виготовленої продукції, подекуди йдеться про зростання спроможностей

Ілюстративне фото: 35-та окрема бригада морської піхоти

Упродовж двох років в українському оборонно-промисловому комплексі найбільше зростання показали три сегменти виробництва, серед іншого йдеться і про виготовлення дронів. Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Порівняно з 2022-м, у 2024 і 2025 роках найвищий приріст показали сфера виготовлення безпілотників, а саме FPV-дронів і БпЛА для глибинних ударів (deepstrike), а також сегменти виробництва засобів РЕБ та боєприпасів, розповіли в МО.

"Варто врахувати, що ці зростання в деяких випадках фактичні (виробляється більше виробів), а в деяких – зростання спроможностей (можуть виготовити більше виробів за необхідного фінансування)", – додало відомство, не надавши іншої конкретики.

Також там повідомили, що у вітчизняному ОПК найбільша частка приватних виробників знаходиться у сегменті безпілотників (найбільше – FPV), а державних – у виготовленні бронетехніки й ремонтних роботах.