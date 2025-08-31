Зеленський після доповіді Сирського анонсував нові удари вглиб Росії

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У неділю, 31 серпня, президент Володимир Зеленський анонсував нові удари вглиб Росії після того, як заслухав доповідь головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Про це повідомив Офіс президента.

За словами глави держави, на Покровському напрямку російська армія концентрує найбільші зусилля та, відповідно, зазнає найбільших втрат. Сили оборони продовжують виконання визначених завдань у Донецькій області та методично знищують окупантів.

Зеленський зазначив, що загалом по фронту тільки за вісім місяців 2025 року росіяни втратили вбитими та тяжкопораненими понад 290 000 своїх військових. Найбільших втрат Росія зазнала саме в Донецькій області, не реалізувавши при цьому жодного зі своїх стратегічних завдань.

"На частині ділянок фронту зараз тривають наші стабілізаційні заходи. Вдячний кожному підрозділу, який забезпечує поповнення обмінного фонду для України, щотижня є відповідні результати. Дякую", – наголосив Зеленський.

Детально проаналізували ситуацію на Запорізькому напрямку й наміри росіян. Також обговорили ситуацію у прикордонних районах Сумської та Харківської областей.

"Продовжимо наші активні дії саме так, як потрібно для захисту України. Сили та засоби підготовлені. Запланували й нові дипстрайки", – зазначив президент.