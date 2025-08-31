Зеленский после доклада Сырского анонсировал новые удары вглубь России

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В воскресенье, 31 августа, президент Владимир Зеленский анонсировал новые удары вглубь России после того, как заслушал доклад главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского о ситуации на фронте. Об этом сообщил Офис президента.

По словам главы государства, на Покровском направлении российская армия концентрирует наибольшие усилия и, соответственно, несет наибольшие потери. Силы обороны продолжают выполнение определенных задач в Донецкой области и методично уничтожают оккупантов.

Зеленский отметил, что в целом по фронту только за восемь месяцев 2025 года россияне потеряли убитыми и тяжелоранеными более 290 000 своих военных. Наибольшие потери Россия понесла именно в Донецкой области, не реализовав при этом ни одной из своих стратегических задач.

"На части участков фронта сейчас продолжаются наши стабилизационные мероприятия. Благодарен каждому подразделению, которое обеспечивает пополнение обменного фонда для Украины, каждую неделю есть соответствующие результаты. Спасибо", — подчеркнул Зеленский.

Детально проанализировали ситуацию на Запорожском направлении и намерения россиян. Также обсудили ситуацию в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

"Продолжим наши активные действия именно так, как нужно для защиты Украины. Силы и средства подготовлены. Запланировали и новые дипстрайки", — отметил президент.