Российское летнее наступление провалилось и практически не достигло целей – Генштаб

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Российское летнее наступление провалилось и практически не достигло целей – враг не имеет полного контроля ни над одним крупным городом. Об этом заявил Генштаб Вооруженных Сил Украины в ответ на отчет начальника российского Генштаба Валерия Герасимова от 30 августа "об итогах весенне-летней кампании 2025 года".

Военные подчеркнули, что этот отчет – типичный образец агрессивной кремлевской лжи и спеси.

"Силы обороны держат фронт, уничтожают и истощают оккупанта и доказывают: ни одна кремлевская пропаганда не скроет провала российской весенне-летней кампании 2025 года", – говорят в Генштабе ВСУ.

В основе отчета лежат попытки выдать желаемое за действительное и откровенная ложь, отметили военные. Ведь через три с половиной года полномасштабной агрессии очередная "сезонная наступательная кампания" Кремля закончилась практически ничем.

"Несмотря на заявления Герасимова, российские войска не получили полный контроль ни над одним крупным городом", – подчеркнули в Генштабе.

Зато с начала 2025 года враг потерял в боях в Харьковской, Луганской и Донецкой областях почти 210 000 своих солдат убитыми и ранеными. Также уничтожено и повреждено 2174 боевые бронированные машины, 1201 танк, 7303 артиллерийские системы и 157 реактивных систем залпового огня.

А фейковые заявления РФ о "зонах безопасности" в Сумской и Харьковской областях – попытка скрыть провалы операций, которые обернулись для россиян "тупиком" и потерями. Только в Курской области с начала года убито 19 080 российских солдат, еще 25 000 были ранены.

В настоящее время ВСУ ведут активные действия в Сумской области, освобождены Кондратовка и Андреевка, врага вытесняют из других приграничных населенных пунктов, отметили в Генштабе. Россия же существенно завысила цифры по захваченным территориям и населенным пунктам.

"В то же время 100% подтвержденный результат, которого достигли россияне с начала 2025 года, – это их общие потери более 291 000 солдат убитыми и ранеными. Массовое награждение 120 000 российских воинов лишь подтверждает масштабы потерь", – отметили военные.

Также прокомментировали в Генштабе и заявления о "высокоточных ударах РФ исключительно по военным объектам". Цену этих слов знают тысячи украинцев: где упадет российская ракета, там и окажется "командный пункт ВСУ" или "база иностранных наемников".

"Тезис об "уничтожении украинской ракетной промышленности" также является пропагандистской иллюзией. Регулярные точные удары по военным объектам в глубине России – лучшее опровержение кремлевских баек", – отметили в Генштабе.