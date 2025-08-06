Год Курской операции. РФ потеряла 77 000 солдат, большинство целей достигнуты – Сырский

Главком отметил, что по состоянию на 6 августа ВСУ все еще присутствуют на территории Глушковского района Курской области

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

6 августа годовщина начала Курской операции Сил обороны. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский рассказал о ее годовых результатах, в частности, суммарные потери врага составили 77 000 военных.

По его словам, на пике операции Силы обороны контролировали до 1300 кв. км территории Курской области.

"Мы деморализовали личный состав россиян и заставили их перебрасывать в Курскую область значительные резервы, ослабляя давление на других направлениях фронта. К тому времени мы не дали врагу реализовать планы наступления и сформировали буферную зону, благодаря чему Сумы и Харьков остаются на свободной украинской земле", – отметил главком.

Всего с 6 августа 2024 года по 6 августа 2025 года Россия потеряла на этом направлении более 77 000 военнослужащих убитыми и ранеными, среди которых около 4000 граждан Северной Кореи.

Было уничтожено или повреждено 7236 единиц вооружения и военной техники РФ, в том числе 211 танков, 1083 боевых бронированных машин, 907 артсистем, один самолет, три вертолета, 15 средств противовоздушной обороны и 2795 единиц автотранспорта.

Кроме этого, операция обеспечила "неоценимый" гуманитарный результат: взято в плен 1018 военных РФ. Благодаря этому домой из вражеского плена удалось вернуть украинцев, которые находились там с 2022 года.

По словам Сырского, наступательная операция в Курской области достигла большинства поставленных целей, определенных высшим руководством государства.

"Фактически, противник получил возможность восстанавливать утраченные позиции и районы только после того, как привлек войска КНДР, значительно нарастил свою группировку, перенес в Курскую область основную интенсивность применения управляемых авиабомб", – отметил он.

По состоянию на 6 августа 2025 года украинские войска сохраняют присутствие на территории Глушковского района Курской области, сковывая часть российской наступательной группировки, подчеркнул главком.

Силы специальных операций рассказали и показали подробности операции, которая началась для них на два месяца раньше. Была проведена разведка, осуществлены удары по тыловым структурам россиян, уничтожены ключевые элементы российской обороны.

Были применены не только физические действия, но и психологическое давление – подразделения психологических операций ССО сеяли хаос и панику, а российских военных дезорганизовали через операцию с кодовым названием "Сенека".

"Малые группы за долго до августа заходили в тыл противника, где уничтожали его оборону перед заходом основных сил. Благодаря уникальному и комплексному применению ССО, воины завели основные силы украинских войск в Россию. Россия опомнилась неспособной сопротивляться наступлению 6 августа", – отметили спецназовцы.

А силам КНДР, которые Россия привлекла для противодействия ВСУ в Курской области, были нанесены едва ли не самые большие потери с момента завершения активной фазы Корейской войны более 70 лет назад.