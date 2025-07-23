"Нас критиковали, потому что мы отступали". Сырский объяснил, зачем начал Курскую операцию

Во время боев в Курской области россияне потеряли 80 000 человек. Украинские потери значительно меньше, однако озвучивать их Сырский не стал

Александр Сырский (Фото - Facebook главнокомандующего ВСУ)

Курская операция, ставшая первым наступлением украинских сил на российские территории, была необходима для сдерживания продвижения оккупантов, а также на фоне критики, что войска только стоят в обороне. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский в интервью The Washington Post.

Главком ВСУ отметил, что лето 2024-го было "действительно очень тяжелым". Россия планировала дальнейшие интенсивные наступательные операции, в частности атаки на Сумскую область. Она увеличила производство беспилотников и предложила новые финансовые стимулы для набора контрактников, что усугубило проблемы Украины на передовой.

"Нас жестко критиковали, потому что мы оборонялись и отступали. Мне пришлось сделать что-то, скажем так, чрезвычайное", – сказал Сырский.

WP пишет, что эта операция привела к резкому росту морального духа среди украинских военных и гражданских, которые "отчаянно ждали новостей о продвижении на фронте". Но "критики" утверждали, что операция также сделала части линии фронта уязвимыми для российских атак и в конце концов способствовала большим территориальным потерям.

Однако за 2024 год примерно треть российских управляемых авиабомб была использована в Курской области, а не в Украине.

По словам Сырского, российские волоконно-оптические беспилотники, представляющие серьезную угрозу для украинцев, поскольку их невозможно глушить, впервые появились на поле боя в Курской области, а не на востоке Украины. Так же там появились северокорейские войска, которых сейчас может быть около 20 000 в регионе, а на территории Украины они до сих пор не воевали.

Главком ВСУ утверждает, что во время Курской операции было убито и ранено не менее 80 000 российских военнослужащих (по состоянию на март было более 54 000 человек, по состоянию на май - более 63 000. – Ред.).

Он отказался разглашать потери украинцев, но сказал, что их значительно меньше.