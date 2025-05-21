Генштаб опроверг заявления россиян о завершении боевых действий в Курской области
Курская область (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Заявления представителей России о якобы завершении боевых действий на территории Курской области не соответствуют реальной ситуации. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Военные отметили, что операция Сил обороны на определенных направлениях в приграничных районах Курской области продолжается.

"Хотя условия остаются сложными, украинские защитники удерживают занимаемые позиции, выполняют поставленные задачи и наносят эффективное поражение противнику", – говорится в сообщении.

В Генштабе напомнили, что с начала операции на Курском направлении россияне потеряли 63 402 военнослужащих, из них 25 625 человек убиты. В плен взято более 970 военных государства-агрессора. Уничтожены или повреждены 5664 единицы вооружения и военной техники России.

Военные добавили, что украинские подразделения продолжают активные действия в определенных районах Белгородской области.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что по состоянию на 21 мая вся территория российского региона якобы "освобождена" от Сил обороны.

Генштаб опроверг заявления россиян о завершении боевых действий в Курской области
Карта: Генштаб
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