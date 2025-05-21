Генштаб опроверг заявления россиян о завершении боевых действий в Курской области

Курская область (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Заявления представителей России о якобы завершении боевых действий на территории Курской области не соответствуют реальной ситуации. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Военные отметили, что операция Сил обороны на определенных направлениях в приграничных районах Курской области продолжается.

"Хотя условия остаются сложными, украинские защитники удерживают занимаемые позиции, выполняют поставленные задачи и наносят эффективное поражение противнику", – говорится в сообщении.

В Генштабе напомнили, что с начала операции на Курском направлении россияне потеряли 63 402 военнослужащих, из них 25 625 человек убиты. В плен взято более 970 военных государства-агрессора. Уничтожены или повреждены 5664 единицы вооружения и военной техники России.

Военные добавили, что украинские подразделения продолжают активные действия в определенных районах Белгородской области.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что по состоянию на 21 мая вся территория российского региона якобы "освобождена" от Сил обороны.

Карта: Генштаб