Генштаб опроверг заявления россиян о завершении боевых действий в Курской области
Заявления представителей России о якобы завершении боевых действий на территории Курской области не соответствуют реальной ситуации. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Военные отметили, что операция Сил обороны на определенных направлениях в приграничных районах Курской области продолжается.
"Хотя условия остаются сложными, украинские защитники удерживают занимаемые позиции, выполняют поставленные задачи и наносят эффективное поражение противнику", – говорится в сообщении.
В Генштабе напомнили, что с начала операции на Курском направлении россияне потеряли 63 402 военнослужащих, из них 25 625 человек убиты. В плен взято более 970 военных государства-агрессора. Уничтожены или повреждены 5664 единицы вооружения и военной техники России.
Военные добавили, что украинские подразделения продолжают активные действия в определенных районах Белгородской области.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что по состоянию на 21 мая вся территория российского региона якобы "освобождена" от Сил обороны.
- 26 апреля 2025 года Путин заявил о якобы "полном освобождении" Курской области РФ от украинских сил, однако это опровергли в Центре противодействия дезинформации и Генштабе ВСУ.
- 27 апреля президент Зеленский сообщил, что украинские военные продолжают "активные защитные действия" на территории Курской и Белгородской областей РФ.