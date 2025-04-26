Путин заявил о "полном освобождении" Курской области – в Украине опровергли

Глава ЦПД отметил LIGA.net, что "динамика войны требует постоянных уточнений ситуации в будущем"

Владимир Путин (Фото: EPA)

Диктатор Владимир Путин заявил о якобы "полном освобождении" Курской области РФ от украинских сил. В настоящее время такие слова не соответствуют действительности, сообщил в комментарии LIGA.net глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

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Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова и заявил о якобы завершении операции по "освобождению" Курской области от украинских сил.

Диктатор утверждает, что в субботу, 26 апреля, РФ заняла последний населенный пункт области – село Горналь на российско-украинской границе.

"По состоянию на эту минуту [заявления Путина] – не соответствуют действительности", – рассказал LIGA.net глава ЦПД Коваленко.

В то же время, он отметил, что "динамика войны требует постоянных уточнений ситуации в будущем".

Украинский аналитический проект Deepstate все еще фиксирует присутствие Сил обороны на Курщине – по его данным, защитники совокупно контролируют почти 31 километр квадратный.

Ситуация на карте Deepstate: синее – контолированная Украиной территория Курщины, круглая белая отметка – село Горналь

21 апреля Воздушные силы ВСУ ударили по месту в районе села Теткино Курской области, откуда россияне запускали ударные дроны по Украине.

23 апреля российская пропаганда заявила, что украинские военные якобы отказались выполнять задачи на Курском направлении и отступили. Центр противодействия дезинформации опроверг эти сообщения.