Путин заявил о "полном освобождении" Курской области – в Украине опровергли
Диктатор Владимир Путин заявил о якобы "полном освобождении" Курской области РФ от украинских сил. В настоящее время такие слова не соответствуют действительности, сообщил в комментарии LIGA.net глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.
Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова и заявил о якобы завершении операции по "освобождению" Курской области от украинских сил.
Диктатор утверждает, что в субботу, 26 апреля, РФ заняла последний населенный пункт области – село Горналь на российско-украинской границе.
"По состоянию на эту минуту [заявления Путина] – не соответствуют действительности", – рассказал LIGA.net глава ЦПД Коваленко.
В то же время, он отметил, что "динамика войны требует постоянных уточнений ситуации в будущем".
Украинский аналитический проект Deepstate все еще фиксирует присутствие Сил обороны на Курщине – по его данным, защитники совокупно контролируют почти 31 километр квадратный.
- 21 апреля Воздушные силы ВСУ ударили по месту в районе села Теткино Курской области, откуда россияне запускали ударные дроны по Украине.
- 23 апреля российская пропаганда заявила, что украинские военные якобы отказались выполнять задачи на Курском направлении и отступили. Центр противодействия дезинформации опроверг эти сообщения.