Воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины взяли в плен девять россиян в Курской области. Командование ДШВ показало видео.

"Сначала согласились отстаивать иллюзорные фантазии кремлевского диктаторского режима, но вместо бесславной гибели выбрали плен и сдались украинским воинам – очередное пополнение в обменном фонде Десантно-штурмовых войск в Курской области", – сказано в подписи к видео.

Россиян захватили в плен десантники вместе со смежными подразделениями. Пленным оказали медицинскую и психологическую помощь.

Половина из захваченных в плен россиян – из 810 бригады морской пехоты. Остальные – из 252 мотострелкового полка, 30 мотострелкового полка РФ, 352 полка, 40 бригады морской пехоты РФ.

17 апреля появилось видео операции Сил обороны по уничтожению наблюдательного поста морской пехоты России в Курской области.

19 апреля Зеленский сообщил, что украинские военные продолжают активность на территории Курской области и сохраняют там позиции, а также продвинулись в Белгородской области.