Генштаб: ВСУ ударили по командному пункту 810 бригады под Курском
Солдаты РФ (Фото: ресурсы оккупантов)

Вооруженные Силы Украины 7 января ударили по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты России в Курской области. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что был нанесен высокоточный удар по вражеской позиции в районе населенного пункта Белая, что примерно в 20 км от границы с Украиной. Однако подробности удара не сообщаются.

Генштаб: ВСУ ударили по командному пункту 810 бригады под Курском

В Генштабе подчеркнули, что подобные огневые поражения являются неотъемлемой частью боевых операций подразделений Сил обороны, воюющих на территории России.

"Вооруженные Силы Украины будут использовать все доступные средства для уничтожения вооруженных формирований Российской Федерации, угрожающих безопасности граждан Украины", – говорится в сообщении Генштаба.

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