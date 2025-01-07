Генштаб: ВСУ ударили по командному пункту 810 бригады под Курском

В ВСУ заявили, что будут всеми доступными средствами уничтожать российскую армию

Солдаты РФ (Фото: ресурсы оккупантов)

Вооруженные Силы Украины 7 января ударили по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты России в Курской области. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что был нанесен высокоточный удар по вражеской позиции в районе населенного пункта Белая, что примерно в 20 км от границы с Украиной. Однако подробности удара не сообщаются.

В Генштабе подчеркнули, что подобные огневые поражения являются неотъемлемой частью боевых операций подразделений Сил обороны, воюющих на территории России.

"Вооруженные Силы Украины будут использовать все доступные средства для уничтожения вооруженных формирований Российской Федерации, угрожающих безопасности граждан Украины", – говорится в сообщении Генштаба.

Предыдущий удар по командному пункту 810 бригады был нанесен 25 декабря 2024 года. Мог быть убит заместитель командира бригады Салим Паштов.

3 января 2025 г. Силы обороны также ударили по командному пункту россиян в Курской области. По всей вероятности, также по месту дислокации 810 бригады.

5 января 2025 года сообщалось, что ВСУ атакуют в Курской области. Глава ОП Ермак анонсировал "хорошие новости" на этом участке фронта.