Война возвращается домой: почти половина атак россиян за сутки пришлась на Курскую область

Больше всего войска РФ атаковали в Курской области, также горячо в районе Покровска и Курахово

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Прошедшие сутки были очень "горячими" на фронте, в общей сложности произошло 218 боев, почти половина из которых – в Курской области. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны 6 января отбили 94 атаки россиян. Армия РФ также нанесла девять авиационных ударов КАБами и 372 раза обстреляла из артиллерии позиции украинских войск.

Кроме Курской зоны, интенсивные боевые действия продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях.

На Покровском Силы обороны остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Сухой Яр, Песчаное, Котлино, Украинка, Ясеново, Новоелизаветовка, Тарасовка, Елизаветовка, Лысовка, Зеленое, Новый Труд и Покровск.

На Кураховском направлении украинские воины отбили 26 атак на позиции вблизи Славянки, Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного.

На Времевском направлении противник совершил 13 наступательных действий в районах Константинополя, Янтарного, Дачного и Константинопольского.

На Харьковском направлении войска отразили три атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении было четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмы возле населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Тополя и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался продвинуться вблизи Надежды, Первомайского, Тернов, Ямполевки, Заречного и Макеевки.

На Северском направлении враг дважды атаковал позиции украинских защитников в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боев в районах Часового Яра, Белой Горы и в направлении Ступочек.

На Торецком направлении враг осуществил восемь атак неподалеку от Щербиновки и Торецка.

На Ореховском направлении украинские войска отразили одну атаку возле Новоданиловки.

На Приднепровском направлении российские захватчики без успеха дважды штурмовали позиции украинских подразделений.

За пять месяцев операции Сил обороны в Курской области общие потери врага составляют 38 000 человек, из них около 15 000 убиты, еще 860 россиян были взяты в плен.

Россияне перебросили в Курскую область свои сильные подразделения и привлекли солдат из Северной Кореи.