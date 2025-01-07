Война возвращается домой: почти половина атак россиян за сутки пришлась на Курскую область
Прошедшие сутки были очень "горячими" на фронте, в общей сложности произошло 218 боев, почти половина из которых – в Курской области. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны 6 января отбили 94 атаки россиян. Армия РФ также нанесла девять авиационных ударов КАБами и 372 раза обстреляла из артиллерии позиции украинских войск.
Кроме Курской зоны, интенсивные боевые действия продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях.
На Покровском Силы обороны остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Сухой Яр, Песчаное, Котлино, Украинка, Ясеново, Новоелизаветовка, Тарасовка, Елизаветовка, Лысовка, Зеленое, Новый Труд и Покровск.
На Кураховском направлении украинские воины отбили 26 атак на позиции вблизи Славянки, Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного.
На Времевском направлении противник совершил 13 наступательных действий в районах Константинополя, Янтарного, Дачного и Константинопольского.
На Харьковском направлении войска отразили три атаки противника в районе Волчанска.
На Купянском направлении было четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмы возле населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Тополя и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался продвинуться вблизи Надежды, Первомайского, Тернов, Ямполевки, Заречного и Макеевки.
На Северском направлении враг дважды атаковал позиции украинских защитников в районе населенного пункта Белогоровка.
На Краматорском направлении зафиксировано пять боев в районах Часового Яра, Белой Горы и в направлении Ступочек.
На Торецком направлении враг осуществил восемь атак неподалеку от Щербиновки и Торецка.
На Ореховском направлении украинские войска отразили одну атаку возле Новоданиловки.
На Приднепровском направлении российские захватчики без успеха дважды штурмовали позиции украинских подразделений.
- За пять месяцев операции Сил обороны в Курской области общие потери врага составляют 38 000 человек, из них около 15 000 убиты, еще 860 россиян были взяты в плен.
- Россияне перебросили в Курскую область свои сильные подразделения и привлекли солдат из Северной Кореи.