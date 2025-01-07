Общие потери россиян перевалили за 800 000. Были урожайные сутки на фронте

С начала полномасштабной войны уничтожено уже 800 010 россиян, за сутки – под 2000

Уничтоженный РСЗО россиян (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

За прошедшие сутки, 6 января, украинские воины уничтожили 1970 россиян, 45 артиллерийских систем, четыре средства противовоздушной обороны оккупантов, несколько реактивных систем залпового огня и десятки единиц другого оружия и техники. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Отмечается, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла необходимость корректировки количества уничтоженных крылатых ракет.

Силы обороны уничтожили:

→ личного состава – около 800 010 человек (+1970);

→ танков – 9710 (+10);

→ боевых бронированных машин – 20189 (+25);

→ артиллерийских систем – 21710 (+45);

→ РСЗО – 1260 (+2);

→ средств ПВО – 1038 (+4);

→ самолетов – 369 (+0);

→ вертолетов – 331 (+0);

→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 21708 (+83);

→ крылатых ракет – 3014;

→ кораблей /катеров ‒ 28 (+0);

→ подводных лодок – 1 (+0);

→ автомобильной техники и автоцистерн – 33226 (+170);

→ спецтехники – 3681 (+0).

Уже долгое время самыми горячими направлениями фронта остаются Покровское и Кураховское – там россияне ежедневно совершают десятки попыток наступать и штурмовать.

В декабре на Кураховском направлении образовался "Успеновский мешок", откуда, по данным DeepState, удалось выйти не всем украинским воинам. Однако в "Хортице" уверяют, что войска не попали в окружение и успели выйти.

Сейчас ожесточенные бои идут в городах: Курахово, Покровске и Торецке.

Читайте также: Россияне расстреляли пленных пехотинцев в Волновахском районе – фото, карта