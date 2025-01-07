Общие потери россиян перевалили за 800 000. Были урожайные сутки на фронте
За прошедшие сутки, 6 января, украинские воины уничтожили 1970 россиян, 45 артиллерийских систем, четыре средства противовоздушной обороны оккупантов, несколько реактивных систем залпового огня и десятки единиц другого оружия и техники. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Отмечается, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла необходимость корректировки количества уничтоженных крылатых ракет.
Силы обороны уничтожили:
→ личного состава – около 800 010 человек (+1970);
→ танков – 9710 (+10);
→ боевых бронированных машин – 20189 (+25);
→ артиллерийских систем – 21710 (+45);
→ РСЗО – 1260 (+2);
→ средств ПВО – 1038 (+4);
→ самолетов – 369 (+0);
→ вертолетов – 331 (+0);
→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 21708 (+83);
→ крылатых ракет – 3014;
→ кораблей /катеров ‒ 28 (+0);
→ подводных лодок – 1 (+0);
→ автомобильной техники и автоцистерн – 33226 (+170);
→ спецтехники – 3681 (+0).
- Уже долгое время самыми горячими направлениями фронта остаются Покровское и Кураховское – там россияне ежедневно совершают десятки попыток наступать и штурмовать.
- В декабре на Кураховском направлении образовался "Успеновский мешок", откуда, по данным DeepState, удалось выйти не всем украинским воинам. Однако в "Хортице" уверяют, что войска не попали в окружение и успели выйти.
- Сейчас ожесточенные бои идут в городах: Курахово, Покровске и Торецке.
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