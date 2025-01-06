Курахово. Россияне штурмуют в городской застройке и вокруг – детали и карта

Иллюстративное фото - 79 бригада

Россияне проводят штурмы непосредственно в Курахово, это направление остается одним из самых горячих на фронте. Об этом говорится в сводках Генштаба ВСУ и оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

"На Кураховском направлении противник проводит штурмовые действия в городской застройке Курахово, в направлении Петропавловки и Дачного. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, пытающихся инфильтрироваться в наши боевые порядки", – говорится в сообщении "Хортицы".

Генштаб сообщил, что за минувшие сутки Силы обороны отразили 27 атак. Основные усилия враг прикладывал в районах Славянки, Петропавловки, Курахово и Дачного.

Всего на фронте было 184 боевых столкновения. Больше всего – на Покровском направлении (51). Кураховское направление – на втором месте.

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4 января 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада, выполняющая боевые задачи на Кураховском направлении, показала видео уничтожение российских оккупантов. Враг теряет там огромное количество личного состава и техники, но все равно продвигается вперед, потому что не считается с потерями.

Однако даже при такой напряженной ситуации на этом участке фронта и, несмотря на численное преимущество россиян, десантникам даже удается брать пленных. В частности, недавно всего двое военных 79-ки взяли в плен 14 российских оккупантов.

Курахово на карте DeepState от 5 января

Уже долгое время самыми горячими направлениями фронта остаются Покровское и Кураховское – там россияне ежедневно совершают десятки попыток наступать и штурмовать.

В декабре на Кураховском направлении образовался "Успеновский мешок", откуда, по данным DeepState, удалось выйти не всем украинским воинам. Однако в "Хортице" уверяют, что войска не попали в окружение и успели выйти.

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