Сырский приказал вывести войска из "Успеновского мешка"

DeepState пишет, что некоторые бойцы ВСУ остались в окружении под Успеновкой. "Хортица" опровергла

Александр Сырский (Фото: Facebook главнокомандующего ВСУ)

Аналитики DeepState заявили, что не все бойцы Сил обороны смогли выйти из "Успеновского мешка". Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" утверждает, что эта информация не соответствует действительности и по приказу главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского войска выведены.

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"Враг оккупировал Трудовое и Успеновку, заняв последний клочок печально известного "Успеновского мешка". К сожалению, выйти из него смогли не все, и пусть это будет на совести до конца дней ответственных лиц за эту ошибку", – сказано в сообщении DeepState.

В "Хортице" в ответ заявили, что информация о пребывании отдельных подразделений Сил обороны в оперативном окружении не соответствует действительности.

Отмечается, что Сырским было принято решение о выводе войск из соответствующего района для избежания окружения.

"Военные части, которые в течение длительного времени вели тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника, осуществили необходимые маневры для избежания окружения и продолжают выполнение операционных задач на рубеже Курахово – Константинопольское", – сказано в сообщении.

Один из офицеров, ознакомленный с ситуацией на соответствующем участке фронта, подтвердил LIGA.net, что, по его информации, значительных проблем с выходом личного состава нет.

Вечером 12 декабря аналитики DeepState писали об "Успеновском мешке", отмечая, что ситуация там критическая и все больше ухудшается.

Однако на следующий день в "Хортице" заверили, что окружения там нет, а украинские подразделения отбивают штурмы на окраинах Успеновки, Ганновки, Трудового, Романовки.

Собеседники LIGA.net подтвердили факт окружения украинской пехоты в этом районе, однако говорят, что у бойцов еще есть возможность и воевать, и выйти из "Успеновского мешка".

подтвердили факт окружения украинской пехоты в этом районе, однако говорят, что у бойцов еще есть возможность и воевать, и выйти из "Успеновского мешка". 14 декабря в DeepState сообщили о новых оккупированных врагом населенных пунктах возле Успеновки: это Елизаветовка, Романовка, Веселый Гай.

15 декабря в ВСУ сообщили, что россияне стали применять ДРГ под видом гражданских в Курахово.

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