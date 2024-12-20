Сырский приказал вывести войска из "Успеновского мешка"
Аналитики DeepState заявили, что не все бойцы Сил обороны смогли выйти из "Успеновского мешка". Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" утверждает, что эта информация не соответствует действительности и по приказу главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского войска выведены.
"Враг оккупировал Трудовое и Успеновку, заняв последний клочок печально известного "Успеновского мешка". К сожалению, выйти из него смогли не все, и пусть это будет на совести до конца дней ответственных лиц за эту ошибку", – сказано в сообщении DeepState.
В "Хортице" в ответ заявили, что информация о пребывании отдельных подразделений Сил обороны в оперативном окружении не соответствует действительности.
Отмечается, что Сырским было принято решение о выводе войск из соответствующего района для избежания окружения.
"Военные части, которые в течение длительного времени вели тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника, осуществили необходимые маневры для избежания окружения и продолжают выполнение операционных задач на рубеже Курахово – Константинопольское", – сказано в сообщении.
Один из офицеров, ознакомленный с ситуацией на соответствующем участке фронта, подтвердил LIGA.net, что, по его информации, значительных проблем с выходом личного состава нет.
- Вечером 12 декабря аналитики DeepState писали об "Успеновском мешке", отмечая, что ситуация там критическая и все больше ухудшается.
- Однако на следующий день в "Хортице" заверили, что окружения там нет, а украинские подразделения отбивают штурмы на окраинах Успеновки, Ганновки, Трудового, Романовки.
- Собеседники LIGA.net подтвердили факт окружения украинской пехоты в этом районе, однако говорят, что у бойцов еще есть возможность и воевать, и выйти из "Успеновского мешка".
- 14 декабря в DeepState сообщили о новых оккупированных врагом населенных пунктах возле Успеновки: это Елизаветовка, Романовка, Веселый Гай.
- 15 декабря в ВСУ сообщили, что россияне стали применять ДРГ под видом гражданских в Курахово.
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