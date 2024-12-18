Россия атаковала укрепления ВСУ в Курахово и Часовом Яру: разрушения критические

Бои продолжаются уже в городских застройках Курахово и Часова Яра

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ЕРА)

Российские штурмы привели к критическим разрушениям некоторых укреплений в Курахово и Часовом Яру. Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

Штурмовые подразделения противника атаковали укрепление Сил обороны в городской застройке Часова Яра, на юго-восточной окраине и в городской застройке южной части Курахово.

Атаки были безуспешными – оккупанты понесли потери и отошли. Однако в результате огневого поражения укрепления на отдельных позициях получили критические разрушения.

Курахово и Часов Яр на карте DeepState

Вечером 12 декабря аналитики DeepState писали об "Успеновском мешке", отмечая, что ситуация там критическая и все больше ухудшается.

Однако на следующий день в "Хортице" заверили, что окружения там нет, а украинские подразделения отбивают штурмы на окраинах Успеновки, Ганновки, Трудового, Романовки.

Собеседники LIGA.net подтвердили факт окружения украинской пехоты в этом районе, однако говорят, что у бойцов еще есть возможность и воевать, и выйти из "Успеновского мешка".

подтвердили факт окружения украинской пехоты в этом районе, однако говорят, что у бойцов еще есть возможность и воевать, и выйти из "Успеновского мешка". 14 декабря в DeepState сообщили о новых оккупированных врагом населенных пунктах возле Успеновки: это Елизаветовка, Романовка, Веселый Гай.

15 декабря в ВСУ сообщили, что россияне стали применять ДРГ под видом гражданских в Курахово.

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