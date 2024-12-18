Росія атакувала укріплення ЗСУ у Кураховому та Часовому Яру: руйнування критичні

Бої тривають вже у міських забудовах Курахового і Часового Яру

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ЕРА)

Російські штурми призвели до критичних руйнувань деяких укріплень у Кураховому та Часовому Ярі. Про це повідомляє оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Штурмові підрозділи противника атакували укріплення Сил оборони в міській забудові Часового Яру, на південно-східній околиці та в міській забудові південної частини Курахового.

Атаки були безуспішними – окупанти зазнали втрат і відійшли. Проте внаслідок вогневого ураження укріплення на окремих позиціях зазнали критичних руйнувань.

Курахове і Часів Яр на мапі DeepState

Ввечері 12 грудня аналітики DeepState писали про "Успенівський мішок", наголошуючи, що ситуація там критична і дедалі більше погіршується.

Однак наступного дня в "Хортиці" запевнили, що оточення там немає, а українські підрозділи відбивають штурми на околицях Успенівки, Ганнівки, Трудового, Романівки.

Співрозмовники LIGA.net підтвердили факт оточення української піхоти в цьому районі, проте кажуть, що у бійців ще є можливість і воювати, і вийти з "Успенівського мішка".

підтвердили факт оточення української піхоти в цьому районі, проте кажуть, що у бійців ще є можливість і воювати, і вийти з "Успенівського мішка". 14 грудня у DeepState повідомили про нові окуповані ворогом населені пункти біля Успенівки: це Єлизаветівка, Романівка, Веселий Гай.

15 грудня у ЗСУ повідомили, що росіяни стали застосовувати ДРГ під виглядом цивільних у Кураховому.

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