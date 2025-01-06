Курахове. Росіяни штурмують у міській забудові та навкруги – деталі і мапа

Ілюстративне фото - 79 бригада

Росіяни проводять штурми безпосередньо у Кураховому, цей напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Про це йдеться у зведеннях Генштабу ЗСУ та оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця".

"На Курахівському напрямку противник проводить штурмові дії в міській забудові Курахового, в напрямку Петропавлівки та Дачного. Тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника, що намагаються інфільтруватися в наші бойові порядки", – йдеться у повідомленні "Хортиці".

Генштаб повідомив, що за минулу добу Сили оборони відбили 27 атак. Основні зусилля ворог прикладав у районах Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.

Загалом на фронті було 184 бойових зіткнення. Найбільше – на Покровському напрямку (51). Курахівський напрямок – на другому місці.

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4 січня 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада, яка виконує бойові задачі на Курахівському напрямку, показала відео знищення російських окупантів. Ворог втрачає там величезну кількість особового складу і техніки, але все одно просувається вперед, бо не рахується з втратами.

Проте, навіть за такої напруженої ситуації на цій ділянці фронту і попри чисельну перевагу росіян, десантникам навіть вдається брати полонених. Зокрема, нещодавно всього двоє військових 79-ки взяли у полон 14 російських окупантів.

Курахове на мапі DeepState від 5 січня

Уже тривалий час найгарячішими напрямками фронту залишаються Покровський і Курахівський – там росіяни щодня здійснюють десятки спроб наступати та штурмувати.

У грудні на Курахівському напрямку утворився "Успенівський мішок", звідки, за даними DeepState вдалося вийти не всім українським воїнам. Проте у "Хортиці" запевняють, що війська не потрапили в оточення і встигли вийти.

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