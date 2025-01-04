Десантники палять росіян під Кураховим, але фронт сильно зсунувся – відео і мапа боїв

79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада показала відео знищення російських окупантів. Десантники виконують бойові задачі на Курахівському напрямку, де невпинно атакує ворог.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Десантники наголосили, що на цих кадрах – лише частина їхньої щоденної бойової роботи.

"Знищення російської бронетехніки, ліквідація ворожих штурмових груп. Усе це – результат професійної і злагодженої роботи усіх наших підрозділів – операторів дронів, артилеристів, протитанкістів, саперів, наших сталевих десантників на передньому краї", – йдеться у повідомленні.

Курахівський напрямок, де воює 79-ка, є одним із найважчих по всьому фронту. Щодня українські воїни відбивають там десятки штурмів.

Росіяни стрімко просуваються на Курахівському напрямку, це видно по мапі DeepState. Аналітики регулярно констатують захоплення ворогом нових територій.

Це підтверджує і співрозмовник LIGA.net у зоні бойових дій. Воїни ЗСУ нищать росіян та їхню техніку, інколи також вдається брати полонених, проте армія РФ не рахується з втратами і все одно має успіхи на цьому напрямку.

Вже тривалий час бої ідуть у міській забудові Курахового.

Як змінилась ситуація на Курахівському напрямку за два місяці (Мапа DeepState станом на 03.11.2024 і станом на 03.01.2025)

Вже тривалий час найгарячішими напрямками фронту залишаються Покровський і Курахівський – там росіяни щодня здійснюють десятки спроб наступати та штурмувати.

У грудні на Курахівському напрямку утворився "Успенівський мішок", звідки, за даними DeepState вдалося вийти не всім українським воїнам. Проте у "Хортиці" запевняють, що війська не потрапили в оточення і встигли вийти.

Читайте також: Заморожування війни або чорні лебеді. Чи зможе Україна досягти перемир’я у 2025 році